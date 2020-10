Maroc: La statistique au Maroc - Entre contraintes et bonnes pratiques

Casablanca — Les Etats, en tant que premiers producteurs, utilisateurs et bénéficiaires des statistiques officielles, font parfois face à de nombreux défis notamment liés au manque de fonds pour le traitement et la collecte des données statistiques, ainsi que l'accès des statisticiens à une formation de qualité, leur permettant de faire face aux enjeux du métier et répondre aux nouvelles exigences de la discipline.

Pour les statisticiens, la publication d'études et d'analyses statistiques est souvent synonyme d'exactitude et de fiabilité, issues d'un processus rigoureux qui permet la collecte de données pertinentes, exactes et objectives dans un temps opportun, pour une meilleure prise de décision. Face aux nombreux changements sociétaux, démographiques et économiques, il devient indispensable pour ces statisticiens de moderniser leurs outils de travail et de disposer des capacités nécessaires pour une production statistique conforme aux meilleures pratiques internationales, compte tenu des divers besoins des utilisateurs de ces données.

"La statistique est la seule science permettant de collecter, d'analyser et d'interpréter des données. Quel que soit le domaine d'intérêt, l'information extraite de ces données joue un rôle très important pour comprendre et décider", a indiqué, dans une déclaration à la MAP, Mohammed El Haj Tirari, enseignant-chercheur et directeur du laboratoire des méthodes appliquées en statistique, actuariat, finance et économie quantitative (MASAFEQ), à l'Institut National de Statistique et d'Economie Appliquée (INSEA).

Revenant sur l'importance de cette discipline, M. Tirari a noté que la statistique permet d'assurer le suivi de l'impact des décisions, en vue de faire les ajustements nécessaires pour atteindre les objectifs escomptés, expliquant que la statistique produit aussi des prédictions avec beaucoup de précision quant aux indicateurs, ce qui permet de disposer d'une vision pour décider en connaissance de cause.

Pour prendre les bonnes décisions, a-t-il poursuivi, il est nécessaire de disposer de données statistiques d'excellente qualité, dans le respect la méthodologie statistique et de ses différentes étapes à savoir la collecte, l'exploitation et la présentation de données. La maîtrise de ces outils statistiques est un prérequis nécessaire pour garantir la fiabilité des données statistiques, a-t-il ajouté.

S'agissant des défis du système de production statistique au Maroc, il a relevé l'insuffisance de la production de données relatives à certains domaines importants, à l'image de la santé, soulignant que la fiscalité, la productivité et le social, sont également parmi les domaines, où beaucoup de questions restent sans réponse, à cause de l'absence d'indicateurs statistiques.

De l'avis de l'enseignant-chercheur, l'accès limité aux données statistiques représente également un défi pour la production statistique au Maroc, incitant à cet égard à plus d'harmonisation et de normalisation des données statistiques produites par tous les organismes publics.

Célébrée le 20 octobre 2020, la troisième Journée mondiale de la statistique a pour thème "Connecter le monde avec des données dans lesquelles nous pouvons avoir confiance", dans l'objectif d'insister sur la nécessité de garantir la confiance dans les données, sur l'importance de disposer de données faisant autorité, sur l'innovation et rappelle l'importance et l'intérêt public des systèmes statistiques nationaux.

Tenue toutes les cinq années par la communauté internationale des statisticiens, la Journée mondiale de la statistique, organisée sous la direction de la Division de la statistique du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, est une manifestation mondiale visant à promouvoir l'importance de la statistique officielle et l'intérêt public des systèmes statistiques nationaux, à travers des actions de coordination à l'échelle internationale, tout en mettant à disposition des pays des ressources et des outils de sensibilisation.