Sénégal: Modou Diagne Fada - «Cette année, nous sommes prêts à une hausse du prix au producteur»

Le Directeur Général de la Sonacos Sa effectue une tournée nationale, à travers les différentes unités industrielles de la Sonacos/Sa. Modou Diagne Fada a rencontré les opérateurs privés stockeurs de Diourbel pour évaluer la dernière campagne de commercialisation mais aussi pour passer en revue les différentes dispositions prises pour cette prochaine campagne de collecte.

Le Directeur Général de la Sonacos/Sa est en visite à l'unité industrielle de Diourbel pour rencontrer les opérateurs privés stockeurs en vue d'une bonne préparation de la campagne de commercialisation.

Il s'agit, selon Modou Diagne Fada, de venir informer ces acteurs sur les dispositions prises pour une bonne campagne de commercialisation de l'arachide.

Pour le patron de la Sonacos, les opérateurs sont sortis rassurés du fait qu'une partie du financement de la campagne arachidière est déjà disponible.

« L'autre partie est en négociation et avant la fin du mois d'octobre, nous aurons mobilisé 26 millions d'euros comme début parce que ce montant provient des montants qu'on nous avait accordés l'année dernière et qui ne sont pas épuisés.

Nous avions reçu l'année dernière 45 millions d'euros de nos partenaires et nous n'avons utilisé que les 19 millions d'euros.

Au moment où nous parlons, nous avons fini de saisir le ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural qui a saisi son collègue de l'Economie, du plan et de la coopération qui est l'interface entre l'Etat et les partenaires techniques et financiers.

Et celui-ci a introduit auprès de la Banque islamique de développement, à travers sa filiale AIETFC, une requête de financement d'un montant important».0 Et Fada de poursuivre : « en ce qui concerne le prix au producteur, nous sommes prêts cette année à aller le plus loin possible. Nous sommes prêts à une hausse du prix au producteur.

Mais comme je l'ai rappelé ailleurs, ce n'est pas la Sonacos qui détermine le prix au producteur mais c'est le Conseil national interprofessionnel de l'arachide qui fixe ce prix. Mais la position de la Sonacos est qu'on relève le prix au producteur ».

L'autre étape de la tournée à Diourbel était de constater le redémarrage des activités de fabrication de vinaigre et les activités de conditionnement de ce produit.

« Nous avons tenu dans le cadre de nos fonds propres à réinvestir dans la Sonacos pour pouvoir redémarrer un certain nombre d'ateliers.

Apres l'atelier de la vinaigrerie, nous nous sommes rendus à l'atelier de fabrication de l'eau de javel qui est fin prêt et l'atelier de conditionnement est en voie d'être réalisé. Ce qui veut dire que bien avant la fin de l'année, l'eau de javel reviendra à Diourbel ».

LE PREMIER SAC D'ALIMENT DE BETAIL ATTENDU EN DEBUT OCTOBRE

Le Directeur Général de la Sonacos/Sa, par ailleurs Président du conseil d'administration de la Setuna, accompagné de son Directeur a visité les installations de la Setuna.

Cette entreprise de fabrication d'aliments de bétail et de volaille qui s'inscrit dans la promotion de l'emploi des jeunes pour stopper l'exode rural a une capacité de 15 tonnes/heure.

Quinze Jeunes y sont recrutés pour le démarrage mais cette main d'œuvre pourrait augmenter en fonction de la demande.

Pour Mamadou Diouf, le premier sac de l'aliment de bétail sortira de cette unité industrielle fin novembre-début octobre. Les marchés de bétail et de volaille ne sont pas totalement couverts.