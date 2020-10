Congo-Brazzaville: OVD - Le DG Victor Tumba Tshikela s'en va en guerre contre la Covid-19

En sus des initiatives qu'il prend pour améliorer le social des agents de son entreprise, le DG de l'Office des voiries et drainage (OVD), Victor Tumba Tshikela, depuis son retour à la tête du comité de gestion de cet office, mène une guerre sans merci contre la covid-19 dans le seul souci de protéger la santé de ses employés.

La covid-19 ne passera pas par les agents et cadres de l'OVD, c'est ce qu'on peut comprendre au regard de toutes les initiatives que le DG Victor Tumba Tshikela est en train de prendre pour sécuriser la santé de tout le personnel de cette entreprise étatique contre cette pandemie. Le respect des gestes barrières et de rigueur au sein de l'OVD. Selon un communiqué de presse rendu public par la section communication de cet office, Victor Tumba a tenu à protéger ses agents en désinfectant non seulement tous les bâtiments abritant la Direction générale de l'OVD dans un premier temps, mais aussi ceux de la polyclinique ainsi que la direction provinciale de l'OVD dans un deuxième temps.

A travers cette action, peut-on lire dans ce communiqué, le DG vise effectivement à assainir le milieu du travail de son personnel pour éviter toutes contaminations à la covid-19, condition exigée pour assurer le bien-être des agents et cadres de l'Office. « C'est dans ce cadre que les dispositions utiles ont été prises en respectant les mesures barrières et l'utilisation de thermo-flash pour la prise régulière de température à l'entrée de l'Office. Toutes ces dispositions viennent, en quelque sorte, renforcer en termes de prévention d'autres mesures arrêtées par le comité de riposte OVD, parmi lesquelles l'installation de kits de lavage des mains, l'emploi de thermo-flash à l'entrée de l'Office, l'installation de safegate (tunnel de désinfection) ainsi que le port obligatoire de masque pour tout le personnel de l'Office », indique le même communiqué tout en soulignant que « grâce aux mesures d'hygiène et de sécurité sanitaire sus évoquées, le DG Victor entend protéger le personnel de l'Office contre cette pandémie qui ravage actuellement le monde entier ».