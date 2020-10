Congo-Brazzaville: Vient de paraître - Tanguy N'guenguima signe « Vivre, est un Bonheur »

Paru aux Editions Etée du groupe Tee, « Vivre, est un bonheur » est un récit dans lequel Tanguy N'guenguima partage la valeur de l'existence et la nécessité de profiter de chaque instant qui s'offre à nous, en dépit des aléas qui peuvent survenir dans la vie.

Après sa première parution en 2019 intitulée « L'Africain et le rêve européen », l'entrepreneur et écrivain congolais, Tanguy N'guenguima, vient de signer son deuxième ouvrage, « Vivre, est un Bonheur », inspiré d'observation et de faits réels. A travers ce récit, l'auteur souhaite emporter le lecteur dans un univers de contentement, de gratitude et de quiétude.

A en croire ses propos, vivre c'est déjà être conscient(e) et capable d'accomplir un geste bénin, une quelconque tâche, une responsabilité à assumer ou un devoir citoyen. « Et pour vivre, il faut déjà naître. Car on ne peut naître sans exister. Alors les deux verbes sont liés : si on ne naît pas, on ne peut malheureusement vivre, et même dans l'imaginaire cela demeure quasi impossible », poursuit-il. Ce nouvel ouvrage de cent-vingt pages est donc un rappel de nos origines et de la valeur du mot « bonheur » à travers la naissance, tout en prodiguant des conseils pratiques pour le bien de tous. L'ouvrage est actuellement disponible en librairie numérique.