Congo-Brazzaville: Kingabwa - La zone de santé dotée de matériel de protection et de contrôle

La dotation de la Croix-Rouge de la RDC, grâce au soutien de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, est constituée de masques, blousons à usage unique, gants, lunettes de protection, etc.

La remise du don intervenue le vendredi dernier permettra à la zone de santé de Kingabwa de prévenir et lutter contre plusieurs maladies dont la pandémie de la covid-19 auxquelles ladite zone fait face. Procédant à la remise de cette dotation, le président de la Croix-Rouge, Grégoire Mateso, a exprimé sa gratitude aux différents partenaires qui les accompagnent dans l'accomplissement de leur mission. « Une des missions assignées à la Croix-Rouge est celle de prévenir et de lutter contre les maladies.

Et cette année la Covid-19 est venue s'ajouter sur cette liste. En tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics, nous travaillons ensemble dans la lutte contre cette pandémie. Nous remercions particulièrement en ce jour la Fédération de la Croix-Rouge qui a reçu un don et qui veut nous appuyer. De notre côté, nous voulons remettre ces kits aux personnes vulnérables, via la zone de santé de Kingabwa. « Un don de matériels appropriés pour limiter la propagation de cette pandémie », a déclaré Grégoire Mateso.

Khady Cissé, représentante a.i de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, a réaffirmé l'engagement de son institution à accompagner la RDC dans la lutte contre les épidémies et différentes catastrophes, tout en demandant à la zone de santé de Kingabwa de faire bon usage de ces matériels. « Le Bureau de la Fédération de la Croix-Rouge en RDC a pour mandat d'accompagner la Croix-Rouge dans ses actions humanitaires. C'est dans ce cadre que nous avons reçu un don de Coca Cola, ici représenté par la Bralima. Et nous avons remis ce don à la Croix-Rouge qui, à son tour, va le remettre à la zone de santé. Aussi, nous restons disponibles à accompagner la RDC, à travers la Croix-Rouge dans la lutte contre la pandémie à coronavirus », a-t-il fait savoir.

Au nom des bénéficiaires, le médecin chef de zone, Dr Angel Ngombo, a remercié leur bienfaitrice, la Croix-Rouge de la RDC. « Nous remercions les partenaires ainsi que la Croix-Rouge qui nous a toujours accompagnés et soutenus », a-t-elle indiqué. Et de poursuivre : « Notre zone de santé a souvent été victime d'épidémies et de catastrophes. Et la Croix-Rouge nous a soutenus à chaque fois. Aujourd'hui, avec la covid-19, elle n'est pas restée mains croisées, elle vient, une fois de plus nous appuyer ». Elle a, en outre, reconnu que ce don permettra à la zone de santé de mieux travailler pour le bien-être de la population et la protection du personnel soignant. « Sa gestion sera donc rigoureuse et proportionnée », a-t-elle rassuré.