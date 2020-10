Congo-Brazzaville: Réforme de l'Aménagement du territoire - Vulgarisation de la Pnat auprès des acteurs provinciaux

Après l'adoption le 3 juillet dernier par le conseil des ministres du document de la Politique nationale de l'aménagement du territoire (Pnat) présenté par le ministre de tutelle, Aggée Aje Matembo Toto, l'heure est présentement à la vulgarisation de cet important outil auprès de différentes parties prenantes.

C'est dans ce cadre qu'une délégation du ministère de l'Aménagement du territoire composée des conseillers du ministre et de l'expert en infrastructures de la Cellule d'appui à la réforme de l'aménagement du territoire (CAT) a organisé récemment une mission pilote de vulgarisation de la Pnat auprès des acteurs provinciaux du Haut-Katanga et Lualaba.

Au cours de ces ateliers, il était question de présenter l'économie du document de la Pnat ; de faire participer, mobiliser, sensibiliser et susciter davantage l'implication des acteurs provinciaux d'aménagement du territoire des provinces du Haut-Katanga et Lualaba sur les prochaines étapes du processus d'élaboration des outils et instruments d'aménagement du territoire.

Ces ateliers ont aussi permis aux participants de mieux comprendre le concept Aménagement du territoire et ses objectifs ; de clarifier les attributions du ministère de l'Aménagement du territoire de celles des ministères de l'Urbanisme et Habitat, Affaires foncières, Infrastructures et Travaux publics pour prévenir tout conflit de compétence, tout chevauchement dans l'exercice de chacun des ministères.

Dans les deux provinces, la délégation du ministère de l'Aménagement du territoire a sensibilisé plusieurs acteurs impliqués dans le processus de la réforme de l'Aménagement du territoire, notamment les agents et cadres de la division provinciale à l'Aménagement du territoire, les représentants des divisions provinciales des ministères, les représentants de la société civile, la FEC, les ONG, les services spécialisés de deux provinces tels que l'Office des routes, l'OPEC, l'OVD, la Snél, la Régideso...

Après la présentation de l'économie du document de politique nationale de l'aménagement du territoire et échanges fructueux avec tous les acteurs provinciaux de l'aménagement du territoire des provinces du Haut-Katanga et Lualaba, le document a été bien acceuilli par les différentes parties prenantes qui se sont engagées de s'en approprier. Elle ont, par ailleurs, émis le vœu de voir le ministère de l'Amenagement du territoire consacré le temps nécessaire pour les consultations des acteurs provinciaux, dans le cadre des guides méthodologiques et du schéma national d'aménagement du territoire.