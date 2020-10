Congo-Brazzaville: Education - Des recommandations pour réglementer l'enseignement technique et professionnel

La vingt troisième session ordinaire du conseil national de l'Enseignement technique, professionnel et de la Formation qualifiante s'est tenue, du 15 au 17 octobre à Brazzaville, sur le thème : « Engagement et persévérance pour la qualité de notre sous-secteur de l'éducation ».

Au terme de cette réflexion de trois jours, les participants ont adopté une feuille de route 2020-2021 qui permettra de jeter les bases d'un système éducatif de qualité.

Après échanges en plénière, les conseillers ont formulé quelques recommandations portant sur le retour à la réutilisation du cahier pédagogique, lien indispensable entre l'enseignant et l'école qui permettra un meilleur suivi pédagogique et des relations entre élèves, enseignants, formateurs ; la tenue des examens en un seul tour, quant à elle, apportera un allégement de leurs charges organisationnelles assurant par là même un meilleur rapport qualité-coût. De même, la transformation de la filière agent technique de la santé, en filière soins infirmiers, comme convenu avec la Croix-Rouge française; la réhabilitation, la construction et la réouverture des internats ; l'ouverture des brevets d'études professionnels des options puériculture, préscolaire, hôtellerie et coupe couture dans les CET font partie de ces recommandations.

A cela, s'ajoutent aussi la prise en charge de l'Etat de la situation préoccupante des étudiants congolais menacés d'expulsions à l'étranger ; le recrutement des titulaires de licence en menuiserie et économie sociale, en vue de leur donner la formation professionnelle et les permettre d'enseigner dans les lycées professionnels et dans les CET ; et enfin, la création de la filière des aides-soignants en remplacement de celle des agents techniques de santé.

Clôturant les travaux, le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, de la Formation qualifiante et de l'emploi, Nicéphore Antoine Thomas Fylla Saint-Eudes, a informé les participants que le Parlement étudiera, lors de la prochaine session, le texte de loi relative à la formation professionnelle, transmis le 15 octobre dernier au secrétariat du gouvernement. Ce texte a trait à la gouvernance du Projet d'appui du renforcement des Centres de formation et d'apprentissage (CFA). Ce projet qui va démarrer dès ce trimestre avec son partenaire l'AFD, a-t-il rappelé, harmonisera tant sur le plan structurel que fonctionnel et créera un CFA de métier agricole à Boko.