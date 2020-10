Maroc: La CRDH de Guelmim-Oued Noun tient sa première réunion ordinaire

La Commission régionale des droits de l'Homme (CRDH) de GuelmimOued Noun a tenu, samedi, sa première réunion ordinaire depuis l'installation officielle de ses nouveaux membres en septembre dernier.

Cette réunion de deux jours constitue un véritable départ pour compléter les structures de la Commission et lancer une dynamique régionale liée à la stratégie de travail du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), que ce soit au niveau national ou régional, a indiqué le président de la CRDH de Guelmim-Oued Noun, Ibrahim Ghazal.

Il a également souligné l'importance des comités permanents au sein du CNDH qui jouent un rôle clé dans l'élaboration du plan d'action du Conseil et la mise en place des structures à même de renforcer l'efficacité du travail dans le domaine des droits humains.

De grands espoirs sont placés sur ces comités pour relever les défis et répondre aux nombreuses aspirations et attentes des institutions nationales et des composantes de la société civile, a noté M. Ghazal. Au cours de cette réunion, des présentations ont été faites sur les rôles et attributions du CNDH et de ses commissions régionales, ainsi que sur les différentes activités organisées par la CRDH de Guelmim-Oued Noun au cours du premier mandat dans le domaine de la protection et de la promotion de la culture des droits de l'Homme.

L'accent a été mis aussi sur les grandes lignes du règlement intérieur et du pacte déontologique du Conseil, en plus de l'examen de l'élaboration de son plan d'action durant la période 2021-2023.