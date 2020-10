Algérie: Le projet d'amendement constitutionnel "restitue le pouvoir au peuple"

Setif — Le chef du groupe parlementaire du Front El Moustakbel, Hadj Belghouthi, a affirmé lundi à Sétif que "le projet d'amendement constitutionnel soumis au référendum le 1er novembre prochain comporte de nombreux aspects positifs, dont le plus important est la restitution du pouvoir au peuple".

Représentant le président du parti, Abdelaziz Belaid, au cours d'un meeting populaire tenu à la Maison de la culture Houari Boumediene, dans le cadre de la campagne référendaire sur le projet d'amendement de la Constitution, M. Belghouthi a estimé que "le peuple algérien doit être conscient qu'en se rassemblant autour du nouveau projet de la Constitution et en y adhérant, il concrétisera une revendication que la génération post- indépendance a toujours réclamé".

M. Belghouthi a rappelé, à l'occasion, que "cet amendement constitutionnel assurera la stabilité et la quiétude dans le pays à tous les niveaux, ce qui contribuera à atteindre le développement économique et social souhaité pour relancer le pays et le hisser au rang des pays forts et développés".

Et d'ajouter : "Ce projet renouvelle le pacte avec l'Histoire, renoue avec les valeurs révolutionnaires, avec les moudjahidine et les martyrs de la Révolution de libération en s'appuyant dans son préambule sur la Déclaration du 1er novembre 1954".

Le chef du groupe parlementaire du Front El Moustakbel a exhorté, par ailleurs, les citoyens à participer à l'accomplissement de ce projet en se rendant en force aux urnes le 1er novembre et en "votant oui" à l'amendement de la Constitution, soulignant que "cette dernière est bien meilleure que les précédentes en plus d'être appropriée pour construire un Etat moderne et gérer les affaires publiques".

Enfin, il a appelé à sensibiliser les militants du parti et les citoyens quant à l'importance de cette date électorale cruciale ainsi que les avantages et les garanties que le projet d'amendement constitutionnel apporte dans le cadre de l'édification d'institutions fortes.