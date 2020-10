Algérie: Cancer du sein - Un nouveau centre à Alger pour accompagner les patientes

Alger — L'association El-Amel d'aide aux cancéreux a ouvert lundi à Alger un nouveau centre dans le quartier de Belouizdad pour accompagner les femmes atteintes du cancer du sein, et ce à l'occasion du mois d'octobre rose.

Autrefois centre d'hébergement des cancéreux venant des quatre coins du pays, cet établissement a été transformé pour se charger désormais de l'accompagnement des femmes atteintes du cancer du sein, par des traitements collectifs, psychologiques, esthétiques, de rééducation ainsi que l'alimentation saine.

Mme Kettab a souligné, dans ce cadre, l'impératif accompagnement des femmes atteintes du cancer du sein, après le parachèvement du traitement médical, et ce par la prise en charge de l'aspect psychologique et social d'une part et une alimentation saine et la chirurgie esthétique après les brulures cutanées causées par la radiothérapie et la chute des cheveux causée par la chimiothérapie d'autre part.

Il s'agit aussi, selon l'intervenante, des les orienter pour obtenir leurs droits, que ce soit auprès de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) ou auprès de leurs familles qui, en général, abandonnent la femme atteinte de ce genre de maladies.

Le centre compte cinq (5) salles, la première dispose de matériels pour le traitement des femmes souffrant de lymphœdèmes (gonflement du bras suite à l'ablation du sein), une deuxième réservée aux consultations médicales, une troisième pour la prise en charge psychologique et l'alimentation saine, une quatrième dispose de machines de sport et de rééducation fonctionnelle, et une cinquième salle pour les accessoires et les produits de beauté.

Dans le même contexte le Dr Amina Abdelwahab spécialiste dans le diagnostic du cancer du sein du CPMC a affirmé que des études ont prouvé que la pratique du sport, protège 20% des femmes atteintes des risques de complications de cette pathologie.

Le centre ouvre ses portes aux patientes dans les prochains jours après leur orientation, suite un avis médical d'un spécialiste du CPMC. Il sera ouvert 6 jours de la semaine de 9 h à 18 h et recevra dans un premier temps les femmes atteintes du cancer du sein résidantes à Alger.

Afin de veiller à l'utilisation optimale de ce centre, le premier du genre, Mme Nora Bouzida, membre à l'association El-Amel a appelé tous les acteurs sur le terrain à "contribuer à l'amélioration de ses prestations afin d'alléger la tristesse et les conditions difficiles vécues par les femmes atteintes du cancer du sein, lutter contre certaines idées reçues, et aider à leur insertion sociale.