Algérie: L'ouverture progressive des mosquées se fait sous strict contrôle sanitaire

Mostaganem — L'ouverture progressive des mosquées "se fait dans les normes scientifiques et réfléchies et sous contrôle sanitaire strict", a affirmé lundi à Mostaganem le ministre des Affaires religieuses et Wakfs, Youcef Belmehdi.

Dans un point de presse en marge de sa visite dans la wilaya, M. Belmehdi a déclaré que l'ouverture progressive des mosquées est "scientifiquement étudiée, sous un contrôle sanitaire strict par le Comité scientifique national et le Comité de suivi du ministère des Affaires religieuses et Wakfs", précisant que cette procédure touchera, par la suite, le reste des mosquées, les écoles et instituts d'enseignement coranique et les instituts de formation des imams.

L'ouverture de ces structures concerne, à présent, plus de 2.000 mosquées en plus des 4.000 mosquées touchées par la décision d'août d'effectuer les prières quotidiennes, à l'exception de la prière du vendredi, a précisé Youcef Belmehdi.

Au cours de sa visite, le ministre a inauguré la mosquée "El Qods", dans le quartier "Salamandre" et l'école coranique de la mosquée "Qobaa" à hai (quartier) "Djebli Mohamed" au chef-lieu de wilaya.

Youcef Belmehdi a également présidé l'ouverture de la 22e édition de la Semaine nationale du Coran, avant de rendre hommage à titre posthume à des chouyoukh et Oulémas récemment décédés dont cheikh Kaboura Mohamed, cheikh Djillali Belmehdi, cheikh Miloud Brahmi et cheih Bouheni Marouani.