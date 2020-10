Algérie: Atteinte aux droits de l'enfant - Plus de 1.700 signalements depuis début 2020

Alger — L'Organe national de protection et de promotion de l'Enfance (ONPPE) a reçu, depuis le début de l'année en cours, plus de 1.700 signalements de cas d'atteinte aux droits de l'enfant via le numéro vert (11/11), a indiqué lundi à Alger la Déléguée nationale de la promotion et de la protection de l'Enfance, Meriem Cherfi.

"L'ONPPE a reçu, du 1 janvier au 17 octobre 2020, 1.728 signalements de cas d'atteinte aux droits de l'enfant (977 garçons et 751 filles)", a indiqué Mme Cherfi à l'ouverture du Séminaire national sur "Le rôle de la société civile dans la prévention des crimes commis contre les enfants", initié par l'ONPPE en coordination avec le bureau de l'UNICEF en Algérie.

"Dès la réception d'un signalement, une démarche est engagée sur le terrain pour s'assurer de la véracité de l'information, qui est transmise, dans la majorité des cas, au Service du milieu ouvert relevant du ministère de la Solidarité nationale pour prise en charge et traitement", a-t-elle précisé.

Le séminaire auquel prennent part plus de 50 associations activant dans le domaine de l'enfance, de différentes régions du pays, ainsi que des membres du réseau de la société civile, est une occasion, souligne Mme Cherfi, de "réaffirmer le rôle efficace de la société civile et des institutions de l'Etat, car faisant partie intégrante des efforts de prévention des crimes et de protection de cette catégorie vulnérable de la criminalité, sous toutes des formes".

Ainsi, Mme Cherfi met en exergue "l'expertise et la connaissance de la réalité locale des associations ainsi que de leur rôle qui focalise sur la sensibilisation en vue de lutte contre la prolifération des fléaux sociaux parmi les enfants et signaler les cas d'existence d'enfants en danger ou cas d'atteinte à leurs droits".

Pour sa part, le représentant du bureau des Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) en Algérie, Isselmou Boukhary, a salué les "réalisations" accomplies par l'Algérie en matière de protection et de promotion de l'enfance, notamment, "la Loi relative à la protection de l'enfant (15 juillet 2015), qui vise à fixer les règles et les mécanismes y afférents", a-t-il ajouté.

Lors de leurs interventions, les représentants de différents secteurs spécialisés dans le domaine de protection de l'enfance, ainsi que d'associations de la société civile, ont abordé le rôle de l'ONPPE, le Projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre les crimes d'enlèvement d'enfants, ainsi que la contribution des services de la Gendarmerie nationale (GN) et de la Sûreté nationale (SN) dans la prévention des crimes à l'encontre des enfants.