Maroc: "MADAËF ECO6 Taghazout Bay Edition " - Signature d' une convention avec les partenaires institutionnels de Souss-Massa

Une convention de partenariat a été signée, récemment, au siège de la wilaya de la région de souss-Massa conjointement parla Société d'aménagement et de promotion de la station Taghazout (SAPST) et les différents partenaires institutionnels, et ce dansle cadre du programme d'impulsion touristique et entrepreneurial "MADAËF ECO6 Taghazout Bay Edition".

Ce partenariat paraphé entre la SAPST d'une part et la région de Souss-Massa, le Centre régional d'investissement (CRI), la Chambre de Commerce, d'industrie et de services de Souss-Massa et le Club des investisseurs Agadir Souss-Massa d'autre part, entend définir les modalités de collaboration et de coopération entre les différentes parties afin de promouvoir le programme auprès de l'ensemble du tissu économique local, selon un communiqué de la SAPST.

La convention souhaite aussi accompagner leslauréats du programme dansla mise enœuvre de leurs projets, leur faciliter les procédures administratives pour la création d'entreprises et de les mettre en relation avec un réseau d'experts et de professionnels au niveau de la région, note la même source qui précise que les inscriptions sont actuellement ouvertes sur le site: www.madaefeco6.ma. "MADAËF ECO6 Taghazout Bay Edition" est un programme d'incubation et d'accélération d'entreprises à fort potentiel.

Il vise le développement d'écosystèmes gravitant autour de la station touristique et le soutien de porteurs de projets ayant trait à l'animation touristique, la mise en valeur de l'artisanat local et des produits du terroir, ainsi que l'innovation et le développement durable