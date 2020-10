Maroc: Club Med et Madaëf s'allient pour la rénovation de deux villages touristiques

Casablanca — L'opérateur touristique Club Med et Madaëf, Branche tourisme du Groupe CDG, ont signé, lundi à Marrakech, un protocole d'accord portant sur la rénovation de deux villages touristiques de Club Med.

La signature de ce protocole d'accord est l'aboutissement de discussions initiées en 2018 et fait suite à la volonté des parties de capitaliser sur le succès du Club Med Marrakech La Palmeraie ouvert en 2004, indique un communiqué conjoint du Club Med et Madaëf.

Ce nouveau partenariat a pour objectif de pérenniser le Club Med Marrakech La Palmeraie et d'en étendre la capacité, tout en renforçant la dimension "famille", précise le communiqué.

Pour répondre aux attentes d'une clientèle haut de gamme et internationale, l'investissement d'un montant d'environ 274 millions de dirhams (MDH) porte sur un programme d'extension d'une centaine de chambres additionnelles, la construction d'une grande piscine famille (avec jeux d'eau) et d'un baby club, la rénovation de l'espace santé (avec un nouveau hammam) des restaurants et de l'espace Meeting & Events, ainsi que de l'espace Club Med Exclusive Collection "Le Riad", explique la même source, ajoutant que Club Med prolonge par ailleurs le bail actuel jusqu'en 2031.

L'accord entre Club Med et Madaëf intervient également pour pallier à la problématique de saisonnalité du Club Med Yasmina, ouvert en 1970 dans le nord du Maroc. Le site bénéficie d'excellents atouts dont une très belle plage au bord de la Méditerranée, une offre riche en activités sportives et de loisirs et la proximité de l'Europe. Après une première rénovation en 2011, Club Med et Madaëf se sont accordés sur un budget de 38 MDH afin d'accroitre l'attractivité du resort et mieux répondre aux attentes de la clientèle.

A l'occasion de la cérémonie qui s'est tenue à Marrakech, M. Abdellatif Zaghnoun, Directeur Général de la CDG, a déclaré que "notre Groupe se retrouve à travers ce nouveau partenariat avec Club Med en première ligne pour accompagner, en application des Hautes Instructions Royales, la relance et dynamiser un secteur touristique fortement fragilisé par la crise que nous traversons"

Et d'ajouter que "cet accord traduit le fort engagement de la CDG en faveur du secteur touristique et sa contribution active pour la relance de ce secteur stratégique de l'économie marocaine".

Pour sa part, M. Mamoun Lahlimi, Administrateur Directeur Général de Madaëf, a indiqué qu'"en consolidant notre partenariat avec Club Med, nous venons réaffirmer notre engagement en faveur de l'investissement hôtelier au Maroc, tout en contribuant à la consolidation et au développement du secteur, et ce en dépit des conséquences et de l'impact de la conjoncture actuelle sur l'industrie touristique".

"Ce nouvel investissement de Madaëf s'inscrit dans le sillage de notre stratégie de portefeuille qui vise notamment à accroitre l'additionnalité de nos projets et la valeur ajoutée de notre intervention dans le secteur".

M. Henri Giscard d'Estaing, Président du Club a, quant à lui, souligné: "Aujourd'hui, le Club Med confirme son engagement au Maroc, à travers le protocole d'accord que nous sommes heureux de signer aujourd'hui avec le Groupe CDG et sa branche tourisme Madaëf".

"Les investissements réalisés permettront à nos deux resorts premium de Marrakech La Palmeraie et de Yasmina, et à notre espace Exclusive Collection du Riad de Marrakech de répondre davantage encore aux attentes des familles et des couples actifs", a-t-il expliqué, notant qu'"au moment où le tourisme traverse une période particulièrement difficile cette signature symbolise notre volonté commune d'aller de l'avant, de renforcer les liens étroits que nous avons tissés depuis plus de 50 ans et de contribuer au rayonnement international du Maroc grâce à notre position de leader mondial des resorts tout compris haut de gamme".

Le protocole signé s'inscrit dans le prolongement des liens étroits et historiques qui unissent le Club Med et le Royaume du Maroc depuis 1963, au moment où la marque au Trident s'implanta pour la première fois à Al Hoceima. Trois ans plus tard, cet ancrage s'est renforcé lorsque le Club Med ouvrait son premier resort en "dur" à Agadir, jouant un rôle clé dans le développement de ce qui deviendra le premier pôle touristique du pays.

En 2001, un important accord fut signé avec le Maroc pour renforcer la position du Club Med comme acteur touristique majeur sur le marché national. C'est dans cette optique que Marrakech a accueilli le village La Palmeraie en 2004 et le premier espace Club Med Exclusive Collection "Le Riad" en 2005.

Aujourd'hui, le protocole d'accord entre Club Med et Madaëf marque une nouvelle page de l'histoire riche et fructueuse qui lie les deux parties. Il permettra de contribuer au rayonnement touristique international du Maroc grâce à la position de Club Med, leader mondial des resorts tout compris haut de gamme.

Organisé au Club Med Marrakech La Palmeraie, qui a rouvert ses portes, l'évènement a réuni M. André Azoulay, conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Mme Nadia Fettah Alaoui, ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Économie sociale, M. Karim Kassi Lahlou, Wali de la Région Marrakech-Safi, M. Abdellatif Zaghnoun, Directeur Général de la CDG, M. Mamoun Lahlimi Alami, Administrateur Directeur Général de Madaëf, M. Adel El Fakir, Directeur Général de l'Office National Marocain du Tourisme, M. Imad Barrakad, Directeur Général de la Société Marocaine d'Ingénierie Touristique, M. Yassine Mseffer, Directeur Général du Centre Régional d'Investissement et M. Henri Giscard d'Estaing, Président du Club Med.

Étaient également présents à cette cérémonie, M. Hamid Addou, Président de la RAM, M. Hamid Bentahar, Président du Conseil Régional du Tourisme (CRT)de Marrakech et M. Abdellatif Kabbaj, Président de la Confédération Nationale du Tourisme (CNT).

Fondé en 1950 par Gérard Blitz, Club Med est l'inventeur du concept de club de vacances tout compris et de l'encadrement des enfants, avec la création du Mini Club en 1967.

Présent dans 26 pays, Club Med est aujourd'hui le leader mondial des vacances tout compris haut de gamme, au savoir-faire français, à destination des familles et des couples et amis. Le groupe exploite un parc de près de 70 resorts constitué aux 3/4 de resorts 4 Tridents et de Club Med Exclusive Collection.

Branche Tourisme du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion, Madaëf est une société leader de l'investissement touristique au Maroc. Madaëf met à profit sa connaissance du secteur pour le développement et l'exploitation d'actifs touristiques, contribuant fortement à l'émergence de nouvelles destinations touristiques, au renforcement de la capacité d'accueil et à la montée en gamme de l'offre touristique nationale.