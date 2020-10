Maroc: Tanger - Saisie de 980 kg de viandes impropres à la consommation (DGSN)

Rabat — Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, ont saisi lundi 980 kilogrammes (kg) de viandes impropres à la consommation issues d'opérations d'abattage clandestin.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les recherches et investigations menées dans le cadre de cette affaire ont permis d'interpeller le conducteur d'un triporteur en flagrant délit de distribution des viandes rouges et blanches et des saucisses de poulets sur des marchand ambulants spécialisés dans la restauration rapide, et ce dans des conditions nuisant à la santé publique.

Les procédures de saisie et d'investigation ont été menées en coordination avec l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires et le bureau municipal d'hygiène, en vue de soumettre les viandes saisies aux expertises nécessaires, a ajouté la même source.

Le mis en cause, aux antécédents judiciaires multiples et imprégné de l'idéologie extrémiste, a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les tenants et aboutissants de l'abattage de ces viandes, des conditions de leur stockage et de leur impact sur la santé publique, conclut le communiqué.