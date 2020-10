Gabon: Koula-Moutou - Hugues Mbadinga Madiya solidaire des sinistrés

Les premières pluies qui s'étaient abattues sur la commune de Koula-Moutou avaient laissé plusieurs ménages sans toit. Solidaire vis-à-vis des populations victimes des intempéries d'une rare violence, le ministre Hugues Mbadinga Madiya s'est rendu au chevet de ces personnes sinistrées en apportant de l'aide pour ceux qui étaient désormais à la belle étoile.

Le ministre Hugues Mbadinga Madiya s'inscrit dans la droite ligne de la vision du Chef de l'Etat gabonais, qui souvent dans ses discours, appelle à l'union et à la solidarité. Sensible aux cris d'alarme des sinistrés des premières pluies qui ont fait des sans-abris à Koula-Moutou, le membre du gouvernement n'a pas hésité d'y répondre favorablement à la satisfaction des familles touchées. « C'est un sentiment de satisfaction. Nous nous sommes réjouis de sa visite ; à plus forte raison du don de matériels qu'il nous a faits. Nous prions que Dieu lui prolonge la vie » se presse de dire un des bénéficiaires.

Une obligation pour Hugues Mbadinga Madiya qui compare ce geste à un devoir vis-à-vis de la nation. Un devoir comparable à une forme de solidarité envers les populations de cette contrée du Gabon frappée durement par cette catastrophe naturelle. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et des Petites et moyennes Entreprises est donc arrivé avec un lot de matériels qu'il a remis au Gouverneur et à ses administrés, afin que ces derniers les remettent aux sinistrés. Au sortir de ce périple, Hugues Mbadinga Madiya invite les populations à garder espoir, en indiquant que le gouvernement « reste toujours aux côtés des populations chaque fois qu'une situation inédite se produit ».

Les populations ont retrouvé un tant soi peu, le sourire. La reconnaissance s'est d'ailleurs invitée chez les sinistrés. « Je félicite et dis merci à monsieur le ministre parce que c'est le premier a être intervenu. nous avons là, un geste palpable qui nous met du baume au cœur » lâche une sexagénaire

Comme devant la situation sanitaire mondiale liée au coronavirus, le Chef de l'Etat avait appelé à l'union et surtout à la solidarité pour lutter contre cette pandémie, Hugues Mbadinga Madiya a emboité les pas.