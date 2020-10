Afrique: Mané , Salah , Mahrez... Ces »6 joueurs africains » à suivre cette saison en UEFA Champions League

La première journée de L'UEFA Champions League 2020 - 2021 démarre ce mardi 20 octobre. 32 équipes espèrent soulever cette coupe aux grandes oreilles lors de la finale qui se tiendra en Turquie au stade olympique Atatürk. Focus sur ces 6 joueurs africains qui tenteront de marquer cette 66ème édition de la plus grande compétition européenne des clubs.

Le duo Mané - Salah

Avec déjà 4 buts pour le Sénégalais Sadio Mané et 5 pour l'Egyptien MO. Salah en Première League cette saison, le duo Mané - Salah est l'un des meilleurs duos européens depuis maintenant 3 saisons. Ils ont été les artisans du titre de Champion d'Angleterre de Liverpool la saison dernière totalisant 37 buts à eux deux. Sacrés champions d'Europe en 2019 avec Liverpool, ils seront logés dans le groupe D de l'UEFA Champions League avec l'Atlanta, Midtjylland et l'Ajax d'Amsterdam leur adversaire de ce mercredi 21 octobre.

André Onana , le dernier de la capitale néerlandaise

Champion en titre de l'Eredivisie avec l'Ajax d'Amsterdam, le portier Camerounais continue de faire rêver tous les grands européens. Gardien moderne comme on définit les gardiens bons du pied , il sest revelé lors de lédition 2019 de l' UEFA Champions League en menant son équipe en demi-finale. Envoyé par la presse au Barcelone, Chelsea, à Arsenal cet été, il est finalement resté dans le club de la capitale néerlandaise. Ce mercredi 21 Octobre, il aura en face de lui le trio Mané - Firmino - Salah et devra s'employer pour garder inviolée sa cage.

Riyad Mahrez , et si c'était cette année ?

Eliminés 3 fois de suite en quart de final les années précédentes, les Citizen auront à cœur de briller cette saison en UEFA Champions League. L'Algérien de 29 ans ayant débuté timidement la nouvelle saison de la Première League avec 1 but et 1 passe décisive en 3 titularisations, ne cache son ambition de remporter ce trophée qui viendrai embellir sa belle carrière. Et quand on sait de quoi est capable le champion d'Afrique 2019 et meilleur joueur d'Angleterre 2016, on s'attend à une performance XXL en UEFA Champions League cette saison.

Rendez-vous est pris pour ce Mercredi 21 Octobre 2020 face à Porto dans l'antre de l'Etihad Stadium. Notons que Marseille et l'Olympiakos sont les deux autres équipes de ce groupe C où City part favori selon les bookmakers.

Hakim Zyhech , nouvelle star de Chelsea ?

Avant le début de la nouvelle saison 2020 - 2021, les dirigeants de Chelsea avaient déjà bouclé la venue du prodige Marocain. Eden Hazard parti au Real, il fallait un gros crac pour remplacer le " sorcier belge" et le nom de Zyhech était sur toutes les lèvres tellement il avait démonté les défenseurs de Chelsea la saison précédente en Champions League. Tout le monde à Chelsea est donc impatient de le voir jouer notamment son entraineur Franck Lampard qui a déclaré en conférence de presse " J'ai hâte de voir H. Zyhech jouer". Le " MESSI" Marocain s'il est en bonne condition physique sera surement dans le 11 entrant de Chelsea ce mardi 20 Octobre face à Séville. Rennes, club du nouveu gardien de Chelsea E. Mendy, et Krasnodar sont les deux autres équipes de ce groupe E.

Eric Choupo Moting, le lion au mental d'acier

Arrivé dans les derniers jours du mercato au Bayern Munich, l'ancien joueur du PSG a inscrit un doublé pour son premier match en coupe d'Allemagne. Il sera en forte concurrence avec le serial buteur polonais R. Lewandowski. Mais quand on connait le mental du capitaine des lions indomptables du Cameroun, quand on se souvient de son entrée décisive lors du FINAL EIGHT en UEFA champions League cette saison face à l'Atalanta, on sait que Choupo profitera de chaque temps de jeu que lui offrira son entraineur pour s'illustrer.

Rejoindre le Bayern Munich, champion en titre de l'UEFA Champions League lui donne l'espoir de soulever ce trophée. Les Bavarois auront fort à faire face à l'Athletico Madrid ce mercredi 21 octobre , avec Salzburg et Lokomotiv Moscou qui complète ce groupe A.

Le programme complet de la 1ere journée de l'UEFA Champions League 2020 - 2021

Mardi 20 Octobre 2020

Zénith - Fc Bruges (16 H 55)

Dynamo Kyiv - Juventus (16 H 55)

Rb Leipzig - Istanbul BB (19H GMT)

Rennes - Krasnodar (19H GMT)

Lazio - Dortmund (19H GMT)

Chelsea - Séville (19H GMT)

PSG - Manchester United (19H GMT)

Barcelone - Ferencvaros ( 19H GMT )

Mercredi 21 Octobre 2020

RB Salzburg - Lokomotiv Moscou ( 16H 55)

Real Madrid - Chakhtar (16H 55)

Ajax - Liverpool ( 19H )

Manchester City - Porto (19H GMT)

Midtjylland - Atalanta (19H GMT)

Olympiakos - Marseille (19H GMT)

Bayern Munich - Atletico Madrid (19H GMT)

Inter - Mönchengladbach (19H GMT)