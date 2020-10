Angola: Le Gouvernorat de Cabinda réitère son soutien aux organes de la presse

Cabinda — Le gouverneur de Cabinda, Marcos Alexandre Nhunga, a réitéré que son exécutif continuera à apporter son soutien aux organes de médias publics, compte tenu de leurs défis et difficultés.

"Nous continuerons à prêter notre attention aux médias publics qui jouent un rôle fondamental d'informer, de former et de recréer les sociétés", a souligné le gestionnaire.

Marcos Alexandre Nhunga a tenu ce propos à l'occasion de l'anniversaire de la création de la Télévision Publique d'Angola (TPA), célébré dimanche (18).

Selon le gouvernant, le gouvernorat de la province accompagne l'évolution de la TPA qui joue un rôle fondamental dans l'information, la formation et la recréation au niveau de la société. "Elle mérite un vœu de confiance, principalement ses professionnels pour l'esprit de sacrifice témoigné dans l'exercice de leur profession".

Il a indiqué que les contraintes auxquelles la TPA est confrontées dans la province de Cabinda, trouveront une solution de manière progressive, citant comme exemple la mise à disposition des caméras, des microphones et d'autres moyens, bien qu'il reste encore beaucoup à faire, surtout en matière de transport.

Selon le responsable, des solutions à ces problèmes seront trouvées, non seulement pour la TPA mais aussi pour d'autres médias (ANGOP, RNA et Jornal de Angola).

Le gouvernant a également souligné la nécessité d'être alignés pour atteindre nos objectifs et garantir conjointement le développement et le bien-être des populations et des institutions au niveau de la province.

Fondée le 18 octobre 1975, la TPA, organe des médias publics, dispose de trois (3) chaînes, la TPA 1 généraliste et principale chaîne, la TPA 2 et la TPA Internationale. Ces deux dernières chaînes diffusent les programmes de divertissement et de la jeunesse spécifiquement pour la diaspora angolaise.