Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020/Ouattara à Man - « Nos adversaires savent qu'ils seront humiliés dans les urnes »

Au troisième jour de sa campagne pour le scrutin présidentiel du 31 octobre, le candidat Alassane Ouattara était dimanche à Man où il a eu deux rencontres avec les élus, cadres, chefs traditionnels et guides religieux des régions du Tonkpi, du Cavally et du Guémon. Le candidat du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) a dit être venu confié sa candidature à ses "alliés" Dan et Wê.

Alassane Ouattara a dit à ses hôtes que l'enjeu de l'élection présidentielle, c'est le développement, la stabilité et la paix du pays. Il a balayé du revers de la main les arguments de ses adversaires qui rechignent à prendre part à la compétition du 31 octobre. « Le problème de nos adversaires, c'est notre bilan inattaquable. Ils savent qu'ils seront humiliés dans les urnes », a-t-il dit aux élus et cadres venus en grand nombre à la salle de conférences de l'hôtel de ville de Man.

Il a dénoncé l'attitude des dirigeants de l'opposition qui réclament le dialogue et qui, dans le même temps, refusent de participer à ce dialogue en brillant par leur absence à l'invitation du Premier ministre. « Vous déposez vos dossiers à la Commission électorale indépendante (Cei), vous êtes admis à prendre part à la compétition par le Conseil constitutionnel, puis au dernier moment, vous dites non. Ça ne dérange personne. S'ils décident de venir, tant mieux, s'ils ne le font pas, tant pis pour eux », a marqué d'un ton ferme Alassane Ouattara, qui avait à ses côtés son épouse, Dominique Ouattara, et le Premier ministre Hamed Bakayoko.

Avec Ado, le désordre ne passera pas

Il a fustigé la propension de ses adversaires à fabriquer et à distiller des mensonges et des rumeurs. « Moi, je veux qu'ils soient candidats pour qu'on parle de nos bilans. Depuis la mort d'Houphouët-Boigny, deux d'entre eux ont dirigé le pays pour un total de 17 ans. Mais nous avons réalisé quatre fois ce qu'ils ont fait ensemble pendant qu'ils étaient aux affaires », a fait savoir le candidat du Rhdp. Avant d'appeler ses partisans à ne pas céder à la provocation et à la violence des ennemis de la Côte d'Ivoire, et surtout à travailler pour la victoire du Rhdp au premier tour. « Je vous demande d'aller dans les villages et hameaux pour parler de paix à nos concitoyens (...). Il faut que le taux de participation au scrutin soit particulièrement élevé dans l'ouest montagneux (...). Les autres veulent introduire la pagaille dans le pays. Avec Alassane Ouattara, ce désordre ne passera pas », a mis en garde le Chef de l'État. Il a rassuré que toutes les dispositions sont prises pour que le vote du 31 octobre se déroule dans de bonnes conditions et sans heurts.

Anne Ouloto : « Ordonnez et nous exécuterons »

La présidente du Conseil régional du Cavally, Anne Désirée Ouloto, a marqué l'engagement des fils et filles de l'ouest montagneux à porter le candidat du Rhdp à la tête de la Côte d'Ivoire au soir du 31 octobre. « Nous portons avec fierté votre bilan. Loin de votre aura, l'élu ne représente rien dans le district des Montagnes. C'est pourquoi, nous avons décidé de rester avec vous pour continuer la marche en avant de la Côte d'Ivoire. Ordonnez et nous exécuterons avec loyauté et détermination », a professé la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité.

La porte-parole des cadres, Clarisse Mahi, a soutenu qu'Alassane Ouattara reste, pour l'ensemble des Ivoiriens, le digne héritier de Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la nation ivoirienne. « Notre choix porté sur votre candidature est définitif. Votre projet de gouvernement est très réaliste. Malgré le coronavirus, la Côte d'Ivoire garde le cap. Elle reste debout grâce à votre génie (...). Nous prenons l'engagement de braver toutes les difficultés qui pourraient entraver votre victoire le 31 octobre », a martelé Clarisse Mahi.

Tour à tour, Flamizara Touré, au nom des femmes, et Diomandé Willis, pour le compte des jeunes, ont promis une « écrasante victoire » au candidat Ado dans le district des Montagnes. « Les jeunesses du Tonkpi, du Cavally et du Guémon sont en ordre de bataille pour vous reconduire au palais présidentiel dans les tout prochains jours », a conclu Diomandé Willis.

L'avion transportant le cacandidat du Rhdp a atterri à l'aéroport de Man sur le coup de 11h30. Il a été accueilli dans la ferveur par une foule nombreuse. Le cortège d'Alassane Ouattara a été escorté par des dizaines de cars et des centaines de motos. Il a été acclamé et ovationné par des milliers de militants et sympathisants massés tout le long du trajet.