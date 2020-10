Maroc: Plus de 300 MDH investis dans des projets de développement à Rhamna

Une enveloppe globale de 304 millions de DH (MDH) a été allouée à la réalisation de projets de développement à impact direct sur la population des collectivités territoriales relevant de la province de Rhamna.

Ainsi, le gouverneur de la province, Aziz Bouignane, accompagné des représentants des départements concernés, a effectué, samedi, une visite de terrain aux chantiers de réalisation de projets relatifs à l'approvisionnement en eau potable, à l'assainissement liquide, aux loisirs, à l'environnement et à la promotion de la scolarisation. Le gouverneur a visité le chantier de construction d'un réservoir d'eau à Benguérir, pour un coût estimé à 14 MDH, financés par l'Office national de l'eau potable et de l'électricité (ONEE) en partenariat avec la préfecture de la province de Rhamna.

Ce chantier s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de l'approvisionnement de la ville de Benguérir en eau potable auquel a été allouée une enveloppe de 138 MDH, et qui comprend, outre la réalisation dudit réservoir, la maintenance et le renforcement du réseau (19 MDH) ainsi que l'extension de la station de traitement de l'eau potable au barrage Al Massira (105 MDH). A cette occasion, il a été procédé à la présentation d'exposés sur ce projet, dont les travaux sont presque achevés, et sur celui de l'assainissement liquide de la ville de Benguérir 2008-2020, dont les travaux ont été réalisés pour un investissement global de 130 MDH, dans le cadre d'un partenariat entre la Direction générale des collectivités locales, la préfecture de la province de Rhamna, la commune de Benguérir et l'ONEE.

Le gouverneur et la délégation l'accompagnant se sont rendus aussi à Rehamna Al Janoubia, où ils ont visité le chantier de réalisation d'une piscine semi-olympique dans la ville de Sidi Bouatmane, pour une enveloppe de 2,5 MDH, en partenariat entre la préfecture de la province et le conseil provincial de Rhamna ainsi que la collectivité territoriale de Sidi Bouatmane. Ils ont, par ailleurs, visité le chantier d'aménagement d'un parc urbain d'une superficie de 3 hectares, pour un coût estimé à 6,5 MDH, financés par "Al Omrane" en partenariat avec la délégation provinciale des eaux et forêts, la préfecture de la province de Rhamna et la collectivité territoriale de Sidi Bouatmane.

En vue de promouvoir la scolarisation et de lutter contre la déperdition scolaire des filles en milieu rural, Aziz Bouignane a procédé à l'inauguration de Dar Attaliba (Maison de l'étudiante) réalisée pour une enveloppe de 3 MDH, avec une capacité d'accueil de 96 lits. Cette structure s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de construction et d'équipement des Maisons de l'étudiante et de l'étudiant dans la province, auquel ont été consacrés des fonds de l'ordre de 27 MDH, en partenariat avec l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), le conseil de la région de Marrakech-Safi, les collectivités territoriales et la délégation provinciale de l'Entraide nationale.