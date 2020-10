Zambie/Ethiopie: Des matchs amicaux contre l'Ethiopie et le Soudan du Sud

Micho Sredojevic, le sélectionneur de la Zambie continue d'affûter les armes pour les prochaines échéances. Deux matchs amicaux attendent les Chipolopolo à la fin du mois.

Lors d'un stage prévu à Addis-Abeba, la Zambie affrontera à deux reprises l »Ethiopie puis le Soudan du Sud.

Ces rencontres servent de préparation pour les éliminatoires de la CAN 2021 puis pour le CHAN 2020.

Les Chipolopolo seront face aux Antilopes Walyas les 22 et 25 octobre. Et face aux Bright Stars les 24 et 26 août.

Après deux défaites dans les qualifications pour la CAN 2021, la Zambie n'a plus droit à l'erreur. En novembre, micho et sa bande seront face au Botswana.

23 joueurs sont appelés pour le prochain stage.

Gardiens: Lameck Siame (Kabwe Warriors), Jackson Kakunta (Power Dynamos), Charles Muntanga (Nkwazi)

Défenseurs: Kondwani Chiboni, Zachariah Chilongoshi (both Power Dynamos), Luka Banda, Luka Ng'uni (both Napsa Stars), Dominic Chanda (Kabwe Warriors), Benedict Chepeshi (Red Arrows), Kebson Kamanga (Zanaco)

Milieux: Benson Sakala (Power Dynamos), Albert Kangwanda, Kelvin Kapumbu (both Zanaco), Amity Shamende (Green Eagles), Leonard Mulenga (Green Buffaloes), Bruce Musakanya, Kelvin Mubanga Kampamba (both Zesco United), Collins Sikombe (Napsa Stars), Chaniza Zulu (Lumwana Radiants), Paul Katema (Red Arrows), Thomas Zulu (Nkwazi)

Attaquants: Friday Samu (Green Buffaloes), Emmanuel Chabula (Nkwazi)