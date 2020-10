Cote d'Ivoire: Vulgarisation des nouvelles conditions de soumission - Le Secrétariat Exécutif du FSPME Covid-19 a rencontré les TPE/PME

Une première. Les très petites entreprises (TPE) de l'agro-alimentaire et du tourisme étaient à l'honneur le Mardi 06 octobre dernier. Et ce, à la faveur de la première édition du Demo Day, grande journée de démonstration du savoir-faire des TPE, organisée par l'Agence Côte d'Ivoire PME au « Jardin des Rails » sis au Plateau.

Ont pris part à l’événement, les porteurs d'idées de projets, start-up ; les dirigeant(e)s de PME ; chefs de services et de départements en charge du financement des PME dans les banques, les établissements financiers et les institutions de micro finance ; organismes et structures de financement des PME et le grand public.

L'occasion était idoine pour vulgariser les nouvelles conditions de soumission au Fonds de soutien aux PME (FSPME Covid-19) qui ont été allégées pour faciliter davantage la soumission des TPE/PME ivoiriennes.

Animant le panel portant sur les « mécanismes de financement des TPE en Côte d'Ivoire », M. Mamadou Yoda représentant du Secretariat Exécutif du FSPME Covid-19 a donné les conditions de soumission au fonds Covid.

Ainsi, en son sens, les attestations de régularité fiscale et CNPS ne constituent pas des critères bloquants pour accéder au fonds ; à condition que la PME accepte, via la convention de crédit, un prélèvement à la source de la totalité de ses dettes fiscales et sociales une fois sa demande acceptée par le Comité de Gestion du FSPME Covid-19.

Au titre des mesures d'assouplissement, il a été signifié que désormais pour soumissionner au FSPME Covid-19, il vous faut désormais :

Un état financier certifié

Un état financier provisoire.

En somme, une année d'exercice vous suffit.

À la suite du panel, 5 experts du Fonds ont assisté toute la journée via un stand dédié toutes les TPE/PME ivoiriennes présentes à l'activité pour faciliter le montage de leur dossier de soumission. Cela a été l'occasion de recueillir les préoccupations des entreprises.

Pour rappel, le Gouvernement s'est doté d'un Plan de Soutien Economique, Social et Humanitaire évalué à 1700 milliards de FCFA, soit environ 5% du PIB.

Ce plan a pour objectif d'atténuer l'impact de la pandémie sur les populations et les acteurs économiques des secteurs formels et informels et également de préparer une reprise rapide des activités à la fin de la pandémie afin de soutenir l'écosystème entrepreneurial en vue d'un développement inclusif portés par des PME dynamiques, compétitives et innovantes.

Le Fonds de Soutien aux PME (FSPME Covid-19, www.fspme.agencecipme.ci) dont le Secrétariat Exécutif est assuré par l'Agence CI PME depuis le mois de Mai 2020, consacre 150 milliards de F CFA au renforcement du soutien aux PME en vue de préserver l'outil de production, maintenir les emplois et relancer leurs activités dans le cadre du Programme de Riposte économique du Gouvernement ivoirien face à la crise liée à la Covid19.

Opérationnalisée depuis Octobre 2017, l'Agence Côte d'Ivoire PME est l'organe de mise en œuvre opérationnelle de la politique gouvernementale de promotion des PME. Elle œuvre à soutenir l'écosystème entrepreneurial et à apporter des solutions concrètes, pour la transformation structurelle de l'économie ivoirienne et le développement inclusif portés par des PME dynamiques, compétitives et innovantes, conformément à la vision prônée par Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire.