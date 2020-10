Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - V.Club et Mazembe à forces égales, Simba défait par Sanga Balende

Il n'y pas eu de but entre V.Club et Mazembe au terme d'un match assez terne, alors que Sanga Balende est venu à bout Simba à Kolwezi au terme d'une partie à rebondissements. Maniema Union a arraché un nul inespéré à domicile face à Lupopo.

Le classico entre l'AS V.Club et le TP Mazembe, très attendu des sportifs congolais, n'a accouché qu'un d'un résultat nul de zéro but partout. Pour cette rencontre de la cinquième journée de la 26e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot), les gradins du stade des Martyrs de Kinshasa a été sevré du public le dimanche 18 octobre. V.Club a donc partagé les points avec son rival Mazembe de Lubumbashi. Les Dauphins Noirs de la capitale comptent sept points en trois sorties. Et les Corbeaux de Lubumbashi, de leur côté, n'ont qu'un point glané, le résultat de son match contre Blessing étant à la suite de leur plainte déposée à la Ligue nationale de football.

Au stade Dominique Diur de Kolwezi, Sa Majesté Sanga Balende a battu le club local de Simba par trois buts à deux. Les Kamikazes locaux ont marqué dès la 5e minute sur un coup franc de Reagen Pembele qui a trompé le gardien de but Ndala Diemu de Sanga Balende. Les Anges et Saints du Kasaï oriental, entraînés par Andy Magloire Mfutila, ont egalisé avant la pause (45e minute) sur penalty transformé par leur buteur attitré, Lusiela Mande. Il a inscrit le deuxième but également sur penalty au milieu de la deuxième période, son troisième but depuis le début du championnat. Les joueurs de Simba, coaché par Julio César Gomez, vont revenir au score par Rodrigue Kitwa (2 buts partout). Mais Foura a offert la victoire aux Anges et Saints de Mbuji-Mayi devant les Miniers (3-2) dans les dix dernières minutes de la partie. Sanga Balende a quatre points en deux matchs. Simba n'a engrangé qu'un point.

Et au stade Kibasa Maliba de Lubumbashi, le CS Don Bosco s'est imposé face à Lubumbashi Sport par deux buts à un. Ngoyi Mpoyo a pourtant ouvert la marque pour les Kamikazes Lushois au début de la deuxième période. Mais Fernando et Banza, entrés en cours de jeu, ont inscrit les deux buts des Salésiens de Lubumbashi, accaparant ainsi les trois points de la victoire. Le prochain match de Lubumbashi, ce sera contre Maniema Union au stade Joseph Kabila de Kindu le 28 octobre. Alors que Don Bosco s'opposera à Simba de Kolwezi au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo à Lubumbashi.

Au stade Joseph-Kabila de Kindu, l'AS Maniema Union a été tenue en échec par le FC le Saint-Eloi Lupopo par un but partout. Massamba Kiese ouvrait le score pour les Cheminots de Lubumbashi à la 20e minute, et manquait d'alourdir la marque sur une frappe d'Ebengo Ciel qui s'écrasait sur la barre transversale quelques minutes après. C'est dans le temps additionnel de la partie que Maniema Union arrachait le point du match nul sur une égalisation inespérée. Malgré ce résultat d'égalité à domicile, Maniema Union reste leader du championnat à la cinquième journée avec huit points, alors que Lupopo compte cinq points en trois matchs.

Le samedi 17 octobre au stade des Martyrs de Kinshasa, le Daring club Motema Pembe (DCMP) est sorti victorieux du derby face à Renaissance du Congo. Kabangu Kadima a été le principal bourreau des Renais, auteur du doublé victorieux (60e et 65e minutes) des Immaculés qui ont enregistré leur première victoire de la saison en cinq matchs. Et pourtant, les Renais avaient bien entamé la partie en ouvrant la marque à la 45e minute sur un penalty de Kikwama Mujinga, ancien du DCMP. Le club vert et blanc de la capitale dispose de 5 points après ce succès. Pour sa part, Renaissance du Congo a 7 points, se classant deuxième après cinq journée du championnat.