Congo-Kinshasa: Bakambu, Mavididi et Tshibola buteurs congolais du week-end

Depuis le début de la saison après la pandémie de covid-19, les Congolais de l'étranger ne manquent pas de faire trembler les filets adverses dans divers championnats nationaux où ils évoluent. Et ce week-end, c'était Bakambu en Chine, ou encore Tshibola en Ecosse.

Le week-end n'a pas été généreux pour les Congolais évoluant à l'étranger. Toutefois, l'on note le doublé de Cédric Bakambu avec son club Beijing Gouan en Chine. Son club a fait match nul de deux buts partout avec Shandon Luneng en quart de finale aller du championnat. Mené par deux buts à zéro, Beijing Gouan a d'abord réduit l'écart à la 48e minute par l'attaquant international congolais, avant d'égaliser de la tête à la 68e minute. « Bakagoal » est actuellement meilleur buteur de la D1 chinoise avec 13 buts.

Absent lors de deux matchs amicaux Fifa des Léopards contre les Etalons du Burkina Faso (défaite un but à trois) et les Lions d'Atlas du Maroc (nul d'un but partout), Cédric Bakambu demeure performant et pourra être présent lors de la double confrontation entre la RDC et l'Angola pour la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2021.

Le néo-international qui a laissé une très bonne impression lors des deux matchs amicaux Fifa de la RDC contre le Burkina Faso et le Maroc (buteur contre le Maroc), Yoane Wissa a marqué sur penalty à la 65e minute avec son club, Lorient, vainqueur sur le terrain de Reims par trois buts à un, en Ligue 1 française. C'était son troisième but de la saison en cinq matchs. Entré en jeu à la mi-temps, Stephy Mavididi a marqué à la 51e minute lors du match nul d'un but partout entre Montpellier et Monaco.

Le milieu défensif international congolais Aaron Tshibola (24e minute) a été l'un des trois buteurs de Kilmarnock face à Livingston FC (victoire trois buts à un à la 11e journée du championnat d'Ecosse), avant d'être remplacé à la 85e minute par son compatriote, Youssouf Mulumbu. Nicke Kabamba a, pour sa part, cédé sa place à la 70e minute au profit de Brophy. Et le latéral droit anglo-congolais Wan Bissaka, encore sélectionnable avec la RDC, a été buteur à la 90e minute lors de la large victoire de Manchester United sur le terrain de Newcastle United (quatre buts à un) en Premier League anglaise.