Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020 - L'Oif va accompagner la commission électorale

Une délégation de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), conduite par M. Désiré Nyaruhirira, Conseiller spécial de la Secrétaire Générale de l'OIF, a eu une séance de travail, le lundi 19 octobre 2020, avec le Président de la Commission électorale indépendante, à son siège d'Abidjan-II Plateaux.

A l'issue de cette réunion, M. Désiré Nyaruhirira a annoncé l'envoi d'observateurs pour l'élection du 31 octobre et a assuré avoir eu des gages de la CEI pour un scrutin « libre, transparent et démocratique ». Ci-dessous sa déclaration.

« Je viens de rencontrer le Président de la Commission électorale, à la demande de Madame la Secrétaire Générale de l'OIF, parce que nous avons reçu une invitation de la part des autorités ivoiriennes pour accompagner la Côte d'Ivoire dans le processus électoral en cours.

C'est une marque de confiance indéniable. Et nous sommes très heureux de mettre à contribution notre expertise.

Comme vous le savez, nous déployons souvent des missions dans les processus électoraux en cours. Et nous en avons pas mal en Afrique.

C'est dans ce cadre que la Secrétaire Générale va déployer une mission d'information et de contact ici pour accompagner la CEI dans le processus en cours.

Cette mission aura pour objectifs d'apprécier et d'évaluer avec toutes les parties prenantes à savoir la société civile, les acteurs politiques et les médias pour voir comment est-ce qu'on peut avoir une élection libre, transparente et démocratique que la Secrétaire Générale et les états membres appellent de tous leurs vœux.

J'ai eu une oreille attentive auprès du Président de la CEI, qui m'a expliqué en long et en large l'état d'avancement des préparatifs, qui m'a assuré qu'il ne faut pas avoir d'inquiétudes, qu'il y aura une élection libre et transparente et qu'il est fin prêt pour le scrutin national du 31 octobre 2020

La francophonie va axer son appui à l'observation national du scrutin en appuyant la société civile et le Conseil National des Droits de l'Homme (CNDHCI)

C'est là où nous avons une expertise indéniable et nous allons la mener à bien. (... ) Ce sera une mission d'une dizaine de personnes, composée d'éminentes personnalités du monde francophone, il y aura des juristes et des experts électoraux ».