Cote d'Ivoire: Club service - Le Rotary Club Abidjan Massina reçoit sa charte

Cette charte est un document qui marque l'entrée officielle du club dans la grande famille du Rotary international avec tous les membres fondateurs.

La cérémonie s'est déroulée au carré Massina, sur le boulevard de l'aéroport, Port-Bouët, en présence du gouverneur du district 9101, Christophe Koreki et du Past gouverneur Marie-Irène Richmond Ahoua.

Dans une allocution à cette occasion, Christophe Koreki a salué la naissance de ce nouveau club. « Il n'y a pas assez de rotariens en Afrique, dans notre district, en général et en Côte d'Ivoire, en particulier.

Notre district compte, à ce jour, 90 clubs dont 36 en Côte d'Ivoire. Sur un peu plus de 2000 rotariens sur le continent, près de 800 sont en Côte d'Ivoire, pour 100 millions d'habitants, alors qu'un potentiel énorme de personnes peuvent rejoindre le rotary et passer à l'action », a-t-il souhaité.

Avant d'exhorter les membres du Club Abidjan Massina à travailler pour grossir les effectifs et l'expansion du Rotary pour accroître les capacités d'actions des populations.

« Plus, il y aura de clubs et de rotariens engagés, plus nous pourrons réaliser des actions impactant positivement nos communautés, dont les besoins sont de plus en plus grands », a ajouté Christophe Koreki.

Ces actions portent sur la promotion de la paix, l'accès à l'eau potable, la prévention des conflits, des maladies, l'accès aux soins de santé, de la mère et de l'enfant, l'alphabétisation, le développement économique et communautaire et la préservation de l'environnement.

La représentante spéciale du gouverneur en charge du club Abidjan Massina, Bernadette Koffi Amoa, a souligné que la pandémie du Covid-19 n'a pas été un frein à la conduite et l'aboutissement du projet ; bien au contraire, « nous avons transformé cette préoccupation, enregistré plus de participations que par le passé, vu que les membres du district et des autres districts internationaux peuvent se connecter pour suivre les réunions hors de leur pays, hors de leur district ».

Elle s'est, en outre, réjouie de la particularité du club où les femmes constituent 66% contre 34% d'hommes.

La présidente du Club, Désirée Djomand, note que le thème de cette année : « Le Rotary nous ouvre des opportunités » a inspiré un plan d'action quinquennal à son équipe dans lequel, la priorité des priorités est de donner de la visibilité à l'engagement de sa structure en impactant durablement les communautés.

En l'en croire, il s'articule autour de la jeunesse, l'innovation et l'environnement. Le Rotary Club Abidjan Massina, faut-il le souligner, comprend 42 membres, parmi lesquels 36 fondateurs, 60% de jeunes dont l'âge est compris entre 30 et 40 ans.