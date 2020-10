Madagascar: Journée du Lionisme - Le Lions Club Salanitra fait d'une pierre deux coups

Dans le cadre de la célébration de la Journée du Lionisme, le 8 octobre 2020, qui commémore la création de l'Association Lions Club International, le Lions Club Antananarivo Salanitra a fait d'une pierre deux coups lors de la semaine précédente.

Contrairement à chaque mois, le club a choisi d'effectuer deux actions cette fois-ci, la première en faveur des enfants du village d'Ambohimiadana et la seconde pour le personnel soignant malgache. La première action s'est donc déroulée le 11 octobre 2020 et consistait à équiper les enfants du village d'Ambohimiadana pour la prochaine rentrée scolaire. A cette occasion, une centaine d'enfants ont reçu des sacs à dos, des cahiers, des stylos, des ardoises, des craies, et des casquettes.

Ces dons ont pu être remis grâce à la contribution des partenaires du Lions Club Salanitra. Après ce premier événement, le lendemain, c'est-à-dire le 12 octobre 2020, le club s'est tourné vers le personnel soignant du service de réanimation chirurgical de l'hôpital HJRA, du CSB II Isotry, et du CSB II Anosipatrana. Grâce à une collecte de fonds effectuée auprès de la Diaspora Malagasy en Europe et au Canada, il a été possible d'offrir des paniers garnis contenant des vivres aux bénéficiaires. Le Lions Club Salanitra se dit particulièrement satisfait des deux réalisations accomplies pour la Journée du Lionisme.