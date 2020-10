Madagascar: Football - Njiva en grande forme

Njiva a réalisé un retentissant quadruplé devant le Chiangmai FC.

Njiva Rakotoharimalala va-t-il faire son grand retour chez les Barea au cours de cette double confrontation avec les Éléphants de la Côte d'Ivoire ? C'est la question qui se pose.

De retour à Tana, le sélectionneur Nicolas Dupuis évoque cette possibilité de faire revenir Dax Arohasina Andriamirado qui joue aux Black Panthers en Afrique du Sud et Njiva Rakotoharimalala, l'attaquant du Nong Bua Pitchaya FC en Thaïlande. Des possibilités, comme le Français le disait, pour faire face aux nombreuses absences dues à la pandémie du coronavirus. Toujours est-il que ce choix fait le bonheur de nombreux fans des Barea qui estiment que ces deux joueurs ont leur place au sein de cette sélection. Fidèle croyant, Njiva confie dans un post qu'il s'en remet à la volonté de Dieu et demande à ses supporters de ne pas trop s'en faire quant à sa non-sélection.

La réalité est que sur le terrain, Njiva est en grande forme. Pas plus tard que dimanche, et dans le cadre de la 10e journée du championnat de Thai League 2, il a réalisé un retentissant quadruplé devant le Chiangmai FC. Son équipe a gagné ce match 5 à 0. Un exploit qui traduit bien la forme de l'auteur de l'unique but contre la Guinée Équatoriale qui a permis aux Barea de se qualifier à la CAN 2019. Un but qui est encore dans les mémoires des férus du football malgache. Njiva lui-même se remémore son but en 2018 à Vontovorona, mais en tire une satisfaction modeste car ce n'est pas dans ses habitudes de tout ramener à lui. Il affirme que c'est le fruit du collectif et la volonté de Dieu.