Madagascar: Slam national - Le calendrier de la phase de qualification connu

Conan a représenté Madagascar à la coupe du monde du slam en ligne au mois de mai.

A environ deux mois de la tenue du slam national, six villes participeront à la 11e édition du plus grand concours de poésie de la Grande-île. Antsiranana, Mahajanga, Toamasina, Antananarivo, Sambava et Fianarantsoa auront leurs représentants. Les dates de qualification, pour chaque ville, sont déjà publiées. Vu la situation sanitaire actuelle, le nombre de participants pour chaque ville sera limité à deux représentants.

« Nous attendons la confirmation pour les villes d'Antsirabe, d'Ambositra et de Toliara. Nous ne cessons pas d'espérer la réouverture des vols internationaux afin que nos invités français, suisse, et allemand puissent nous joindre pour ce festival international de slam-poésie de Madagascar » peut-on lire sur le site.

Initiative de l'association Madagaslam, le slam national est le plus grand événement de Slam poésie à Madagascar. Il met en confrontation des poètes issus des quatre coins de l'île, mais c'est aussi et avant toute chose, un grand moment de fête et de partage de la poésie. Madagaslam est une association de droit malgache. Elle est fonctionnelle depuis l'année 2006. Tout au long de l'année, les poètes de Madagaslam organisent des ateliers, des rencontres, des scènes régulières et participent à diverses manifestations sociales et culturelles dans divers lieux de la Grande-île.

Que ce soit en matière de slam ou en poésie classique, les Malgaches n'ont rien à envier aux autres. Nos présences annuelles dans de grands évènements littéraires témoignent de cette potentialité artistique, car il est à rappeler que Madagascar a toujours eu un représentant à la coupe du monde de slam, aux concours intercontinentaux de « spoken word » ou encore dans les nombreux colloques littéraires. L'existence des cercles de poètes est un avantage considérable, mais surtout l'intérêt de la jeunesse malgache pour la poésie est un trait non négligeable.

Phase de qualification

Antsiranana : 21 octobre à l'Université d'Antsiranana

Mahajanga : 23 octobre à l'AF Majunga

Toamasina : 24 octobre à l'AF Tamatave

Fianarantsoa : 24 octobre à l'AF Fianarantsoa

Sambava : 31 octobre à l'AF Sambava-centre

Antananarivo : 7 novembre à l'Ifm Analakely