Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020/Jean Louis Moulot - "C'est de Grand-Bassam que partira la victoire d'Ado"

Grand-Bassam a officiellement lancé sa campagne présidentielle pour l'élection d'Alassane Ouattara le vendredi 16 octobre 2020 à Moossou.

Coordonnateur régional associé RHDP et hôte de ce lancement en fanfare de la campagne d'Ado, le premier magistrat de la ville historique a déclaré que le meilleur choix est le candidat de son parti.

« Je ne suis pas venu ici pour faire un discours. Je suis venu parler de paix et de développement. L'élection présidentielle qui arrive est pour la paix et le développement. Ce qui est important pour la Côte d'Ivoire, c'est la stabilité et la croissance.

Et le candidat de la paix et du développement, c'est Alassane Ouattara », a souligné Jean-Louis Moulot. C'est dans son quartier d'origine qu'a débuté la campagne présidentielle de son parti le RHDP.

Jean Louis Moulot a donc saisi l'occasion pour expliquer à ses parents et aux nombreux sympathisants du parti au pouvoir, le bien-fondé de la candidature Ouattara.

« S'il y a un choix à faire, entre la violence et la destruction d'une part et d'autre part, entre la paix et le développement, Grand-Bassam choisit la paix et le développement.

C'est de Moossou que doit se faire la victoire du RHDP à Grand-Bassam car, Moossou tout comme les autres localités du Sud- Comoé, sait reconnaitre le bien qu'on lui fait.

Le projet de société du RHDP laisse apparaître une vision claire et des objectifs précis à atteindre pour la période 2021 - 2025. Grand-Bassam choisit donc Ado, le meilleur.

Et c'est de Grand-Bassam que partira la victoire d'Ado pour le scrutin présidentiel du 31 octobre prochain par 1 Coup KO ».

Si dans la plupart des allocutions, la paix et l'unité du pays étaient légions, elles n'ont pas pu occulter l'objectif principal de ce premier meeting pour vanter le bon choix du candidat Ado pour le scrutin présidentielle du 31 octobre prochain.

« Notre soutien au président Alassane Ouattara est sans faille. Il a permis aux populations de sortir de la pauvreté et de la précarité », a dit d'entrée le délégué départemental RHDP Zone Lagunaire avant d'ajouter : « Ado nous réserve le meilleur pour les années à venir.

J'invite chacun de nous à s'investir dans sa campagne pour la conquête du pouvoir suprême.

Levons-nous pour assurer la victoire un coup KO le 31 octobre 2020 à Ado, notre champion. » Une invitation qui a eu un écho favorable chez les jeunes dont le porte-parole, Justin Ehui a noté leur « soutien infaillible et irrévocable pour Ado ».

Ehui a aussi demandé à ses camarades d'aller retirer leurs cartes nationales d'identité et leurs cartes d'électeur afin de pouvoir participer au vote. Les femmes étaient en nombre et ont littéralement mis l'ambiance à l'espace qui accueillait le meeting du RHDP.

« Chères sœurs, menons le bon combat. Sortons massivement voter le 31 octobre pour assurer le coup KO pour Alassane Ouattara notre choix », a indiqué la déléguée des femmes qui a relevé toutes les commodités que le n°1 ivoirien a réalisées pour elles depuis son accession à la tête du pays.

La suite des réalisations du candidat RHDP pour la prochaine élection a été énumérée par le représentant des cadres. « Ado est le meilleur pour la Côte d'Ivoire, le Sud-Comoé et Grand-Bassam.

Pour que Grand-Bassam et Sud-Comoé puissent continuer leur développement amorcé, il faut choisir le meilleur et le meilleur, c'est Ado », a-t-il insisté.