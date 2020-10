Algérie: Hani s'entretient des voies de coopération dans le secteur avec l'ambassadeur Croate

Alger — Les voies de renforcement et de promotion des relations entre l'Algérie et la Croatie notamment dans le domaine des transports ont été, lundi, au centre de l'audience accordée par le ministre des Transports, Lazhar Hani à l'ambassadeur de Croatie à Alger, Ilija Zelalic, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette audience qui s'est déroulée au siège du ministère, M. Hani a rappelé les relations solides et qualitatives établies entre l'Algérie et la Croatie, exprimant la volonté de l'Algérie à tirer profit de l'expertise croate en matière de construction navale, de ports commerciaux et de plaisance et de formation de la ressource humaine.

De son côté, l'ambassadeur croate s'est félicité du niveau des relations bilatérales, soulignant la disposition de son pays à promouvoir le niveau du partenariat avec l'Algérie dans divers domaines, particulièrement dans le domaine du transport maritime et l'exploitation des ports où la Croatie détient une grande expertise et à former la ressource humaine ainsi que les staffs maritimes via les techniques modernes aux normes internationales .