Afrique: Les meilleurs lieux où jouer au poker en Afrique

Les joueurs de poker sont de plus en plus nombreux à travers le monde. Un phénomène qui n'épargne plus aucune région de la planète. C'est le cas de l'Afrique, dernier continent à succomber à un phénomène qui a débuté il y a une vingtaine d'années et qui semble inarrêtable, que ce soit entre amis ou bien au niveau professionnel. Les sites accueillant des évènements de poker se sont multipliés ces derniers temps. Voici une liste non exhaustive des meilleurs spots pour jouer au poker sur le continent.

Maroc, le nouvel Eldorado

Vous connaissiez le Maroc comme une destination de vacances parmi les préférées des Français ? Et vous avez raison, entre les ruelles bleues de Chefchaouen, les souks de Fès, les plages interminables sur l'Atlantique, ou les étendues désertiques du Sahara, le royaume Chérifien a énormément à offrir. Mais au-delà du plaisir des yeux, le Maroc, propose également le plaisir du jeu. En effet, depuis plusieurs années, le pays s'est rapidement bâti une solide réputation de haut lieu du poker sur le continent Africain. Et en premier lieu dans la ville de Marrakech dont les somptueuses salles de jeu abritent tout au long de l'année des tournois regroupant des joueurs venus des quatre coins de la planète. Si vous ne deviez en choisir qu'un, ce serait le casino de Marrakech qui, fait intéressant et méconnu, a accueilli à plusieurs reprises les championnats du monde de la discipline, les World Series of Poker. Vous y croiserez sans doute la crème du poker français, véritables habitués des lieux.

Afrique du Sud : l'expérience et la tradition

À l'extrémité sud du continent, l'Afrique du Sud a pendant longtemps été le terrain de jeu favori des amateurs de poker. Et pour cause, la tradition du poker remonte à bien longtemps dans le pays, conséquence de ses influences européennes. L'Afrique du Sud est également, et de loin, le pays d'Afrique qui compte le plus de casinos, dont celui de l'illustre ensemble hôtelier de Sun City, mais également à Johannesburg, Durban, Le Cap ou encore la capitale Pretoria qui ne sont pas en reste en matière. L'Emerald Resort and Casino de Jo'Burg ayant également reçu les World Series of Poker dans son décor prestigieux. Vous l'aurez compris, ce pays est un des endroits les mieux équipés pour jouer au poker et bénéficie d'un terreau de bons joueurs important, dont certains ont percé au plus haut niveau international comme Raymond Rahme, qui totalise pas moins de 3 500 000 US dollars de gains en carrière. Venir se frotter aux meilleurs sud-africains sur leur territoire reste une expérience que se doit de vivre tout amoureux de poker une fois dans sa vie.

Sénégal, le petit poucet qui monte

Derrière ces deux destinations phares, d'autres nations voient fleurir une scène poker prometteuse, c'est notamment le cas du Sénégal. Le pays compte une tradition de casinos à Dakar et Saint-Louis et la discipline y compte de plus en plus d'adeptes, comme c'est le cas dans une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest francophone. Une vitalité que l'on retrouve dans le Dakar Poker tour, sans conteste le plus bel événement du genre dans cette région, organisé dans le cadre somptueux du Terrou-bi Resort à Dakar. L'occasion de retrouver les meilleurs joueurs africains, mais aussi des joueurs professionnels venus d'Europe notamment.

De nouveaux territoires à découvrir

Si vous vous rendez un peu plus au sud, en Côte d'Ivoire, vous pourrez tenter votre chance dans les casinos d'Abidjan qui ont également une tradition de poker, mais ces établissements sont réservés aux joueurs étrangers, une loi locale interdisant l'accès aux tables à tout citoyen ivoirien.

Autre destination où le poker est bourgeonnant, le Swaziland a accueilli jusqu'en 2011 un tournoi d'envergure continentale, le All Africa Poker, qui n'a malheureusement pas été reconduit depuis. Une meilleure option est de se rendre dans l'un des nombreux casinos du Kenya, un pays qui profite depuis plusieurs années d'un tourisme international conséquent qui a aidé à entretenir la tenue d'événements poker sur place, même si d'envergure moindre.

L'option du jeu en ligne

Enfin, si vous vous trouvez en Afrique, sachez qu'il est possible de jouer au poker en ligne dans bon nombre de pays. Comme c'est le cas pour les paris sportifs, le poker en ligne bénéficie dans plusieurs États d'une législation bienveillante, quand il existe une réglementation tout court. Face à une demande de plus en plus importante de la part du public, la plupart des gouvernements ont laissé leur marché ouvert aux opérateurs et plateformes de jeux, principalement européennes.