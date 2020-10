Gabon: Dynamique Unitaire lance l'appel du salut

Suite au non-respect par le gouvernement des conclusions du Dialogue Social d'Agondje de Novembre 2014 à Janvier 2015, de la décision n°217/CC de la Cour Constitutionnelle du 30 octobre 2018 annulant les mesures d'austérité d'une part et en l'absence d'une invitation formelle de la part du gouvernement à prendre part au Forum de la Fonction Publique du 08 au 10 janvier 2020 d'autre part : forum dont Dynamique Unitaire n'a pas pris part, convaincue d'avance de la non application de ses conclusions.

Constatant l'effondrement de l'économie et des finances publiques depuis 2015, aggravée dangereusement par les mesures de restrictions liées à la pandémie du COVID 19,

Consciente de la précarité et de la déshumanisation grandissantes des travailleurs,

Dynamique Unitaire tient à rassurer les travailleurs des secteurs public, parapublic et privé, les retraités civils et militaires de sa détermination constante à faire aboutir leurs revendications légitimes et légales, parmi lesquelles :

La régularisation de toutes les situations administratives des agents publics,

Le paiement des droits légaux des salariés du secteur privé (SATRAM, SNBG) ;

Le paiement de tous les rappels solde à la Fonction Publique ;

L'arrimage de la pension retraite au nouveau système de rémunération ;

Le paiement de l'indemnité des services rendus à tous les agents publics (uniquement payés aux contractuels de l'Etat et les agents de la Garde Républicaine) ;

Le respect de la décision n°217/CC de la Cour Constitutionnelle,

Le statut de la Main d'œuvre non-permanente dans l'Administration publique ;

C'est pourquoi DU reste solidaire de tous les mouvements sociaux en cours, à SATRAM, au Ministère de la Fonction Publique, au Ministère des transports, dans les régies financières et administrations assimilées, ...

Enfin DU invite tous les salariés des secteurs public, parapublic et privé, les retraités civils et militaires à rester vigilants et à se préparer à la mobilisation d'envergure qu'elle appellera dans les tout prochains jours ; il s'agit de l'APPEL DU SALUT

« La liberté syndicale s'use lorsqu'on ne s'en sert pas ».

Fait à Libreville, le 19 octobre 2020

Pour Dynamique Unitaire

Le Président,

Jean Rémy YAMA