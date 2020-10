Gabon: Koula-Moutou - « Musombi na Mwana » fait un don à l'hôpital Paul Moukambi.

L'Association « Musombi na Mwana » vient de conjuguer la solidarité et l'entraide au pluriel. Une délégation conduite par sa présidente Judith-Mayi, dans le strict respect des mesures barrière Covid-19, a fait un don des moustiquaires à l'hôpital régional Paul Moukambi de Koula-Moutou. C'était le 18 octobre dernier.

L'hôpital régional Paul Moukambi de Koula-Moutou vient de bénéficier d'un don de moustiquaires,des bavettes et des gels hydro-alcooliques. La bienfaitrice n'est autre que Judith-Mayi avec son association « Musombi na Mwana ». Ces dons de moustiquaires sont destinés à la maternité et à la pédiatrie pour les enfants hospitalisés. Et ce, pour lutter contre le paludisme. « Nous prônons la solidarité et l'entraide. Le partage, l'Amour du prochain et bien d'autres vertus sont au cœur des valeurs que nous partageons au sein de notre association » lance une des responsables de ce regroupement associatif.

Pour les parents des enfants hospitalisés, ces moustiquaires sont la bienvenue. Ils ne peuvent que se réjouir de ce geste emprunte d'humanisme. « Beaucoup ont oublié que le paludisme et d'autres maladies existent toujours. Ils restent plus focalisés sur la pandémie du coronavirus. Or, les autres maladies continuent de faire des ravages » se plaint une maman, comme pour attirer l'attention des autorités sanitaires sur d'autres épidémies existantes.

L'Association « Musombi na Mwana » se bat comme bien d'autres structures à lutter contre le Covid-19. Ainsi, a-t-elle offert des bavettes et les gels hydro alcooliques au personnel soignant de l'hôpital régional Paul Moukambi. C'est au nom du Directeur général, Dr Romuald Iyedi empêché, que le Dr Bah Souleymane a reçu le don. Il en a profité pour dire combien ce geste est salutaire et a tenu a remercier ladite association du fond de son cœur et au nom de toute l'administration hospitalière.

A travers ce geste de solidarité, d'entraide, l'association « Musombi na Mwana » vient d'offrir le sourire aux enfants et à leurs parents, sans oublier le corps médical qui chaque jour, se bat pour sauver des vies.