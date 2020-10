Egypte: Le ministre des AE discute avec son homologue serbe des relations bilatérales et de questions régionales

Le ministre des Affaires étrangères (AE) Sameh Choukri s'est entretenu, par téléphone, lundi 19 oct, avec le premier vice-Premier ministre serbe, M. Ivica Dacic, également ministre des Affaires étrangères, des relations bilatérales et de questions régionales et internationales d'intérêt communs.

Les deux ministres ont souligné, lors de l'appel téléphonique, l'importance de préserver la dynamique actuelle des relations bilatérales, et d'oeuvrer pour les développer vers des horizons plus larges par le biais des mécanismes de coopération conjointe, et d'une manière qui renforce tous les aspects des relations économiques, sociales et culturelles afin d'élever le niveau des relations politiques bilatérales, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafez.

M. Choukri a remercié les autorités de Belgrade pour la reprise du tourisme serbe en Égypte, tenant compte des efforts adoptés par tous les ministères égyptiens concernés pour assurer la sécurité des touristes visitant le pays, a indiqué M. Hafez.

Pour sa part, le ministre serbe a également informé son homologue égyptien de l'évolution de la mise en œuvre de l'accord de normalisation économique, conclu entre la Serbie et le Kosovo, sous les auspices des États-Unis.

M. Dacic a souligné l'importance de la mise en œuvre de cet accord d'une manière qui respecte les intérêts des parties serbe et kosovare, et qui aide à parvenir à une stabilité politique et au progrès économique dans la région des Balkans, offrant des perspectives plus larges de coopération, à la fois entre leur pays, ainsi qu'avec divers pays du monde.

Le porte-parole a ajouté que M. Choukri avait passé en revue la situation au Moyen-Orient et la vision égyptienne visant à résoudre les crises actuelles afin de restaurer la stabilité et d'assurer la prospérité des peuples de la région.

Les deux ministres ont également examiné un certain nombre de questions régionales d'intérêt commun, y compris le dossier palestinien. Ils ont souligné l'importance de parvenir à une solution pacifique et à un règlement durable qui garantissent les droits du peuple palestinien conformément aux résolutions de la légalité internationale et à l'Initiative de paix arabe pour assurer la sécurité et la stabilité de la région et contribuer au renforcement du redressement économique.