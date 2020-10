Sénégal: Edition 2020 de l'assemblée générale du CG DISCK - La récurrente question des moyens refait surface

Tenue dimanche dernier dans les locaux du Conseil départemental de Kaolack, l'édition 2020 de l'assemblée générale du Comité de gestion et défense des intérêts du sport et de la culture de Kaolack (CG DISCK) a constitué cette année une tribune de réflexions et d'échanges pour diagnostiquer les véritables facteurs qui gangrènent aujourd'hui le sport et la culture kaolackois.

Mieux les facteurs qui empêchent l'évolution de ses compétences dans l'élite au Sénégal ont été passés au peigne fin.

Même si depuis sa création en 2011, beaucoup d'efforts ont été consentis pour sa réussite, cette structure, la seule à mobiliser l'ensemble des disciplines sportives et les acteurs culturels de la région, attend encore beaucoup des autorités locales, partenaires nationaux et internationaux pour pouvoir exister les acteurs et atteindre ses objectifs.

Son président, Abda Athie, a fait part du blackout total dont cette organisation est victime. Bientôt une décennie le CGDISCK n'a pas bénéficié d'un centime venant des institutions locales.

Les audiences qu'il a toujours sollicitées auprès de ces institutions pour rencontrer les personnes dirigeantes sont vaines et tout ce que le CGDISCK réussit aujourd'hui c'est grâce à ses propres efforts.

Ainsi, suite aux assises multisectorielles des clubs et associations de 2013, dont les conclusions ont abouti à l'élaboration d'un document directeur, la plupart des clubs et associations membres ont tous été régularisés. Ceux qui n'avaient pas de récépissé ou compte bancaire en ont disposé.

Les clubs et associations qui désiraient obtenir un terrain d'entraînement ou une salle de spectacle en ont trouvé. Mais malgré ces acquis, le bureau du CGDISCK estime que beaucoup de choses restent à faire et parfaire.

Puisque l'objectif principal de cette populaire organisation est de hisser le sport et la culture kaolackois au plus haut niveau, l'équipe conduite par Abda Athie aspire à disposer, dans la commune de Kaolack, d'un stade professionnel doté d'un complexe multifonctionnel capable de préparer de futurs champions.

Mais également des complexes de théâtre et verdure et d'autres espaces d'épanouissement et d'acquisition de savoirs pour une nouvelle génération d'acteurs culturels.