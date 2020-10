Sénégal: Yatma Diaw président As Ville de Dakar - « Rééditer le doublé championnat et coupe du Sénégal »

Championne en titre, L'As Ville de Dakar a pris ses marques en direction du championnat national de basket qui démarre le 19 décembre prochain.

A quelques semaines du démarrage de la saison, Yatma Diaw, le président du club de la municipalité fait l'état de la préparation de son équipe.

Avec comme ambitions de rééditer l'inédit doublé réalisé lors de la saison écoulée et de représenter le Sénégal à la prochaine compétition à la Coupe d'Afrique des clubs champions.

PREPARATION : «NOUS DEMARRONS UNE PREPARATION HIVERNALE D'UN MOIS ET DEMI»

«Nous préparons la saison dans un contexte assez particulier, marqué par la pandémie qui sévit au niveau mondial. Elle a perturbé pas mal de programmes sur le plan sportif.

Aujourd'hui, la décision du comité directeur de la Fédération sénégalaise de basketball est de démarrer la saison le 19 décembre 2020. On a discuté avec le staff technique de l'As Ville de Dakar.

Nous démarrons une préparation hivernale d'un mois et demi tant pour l'équipe masculine que pour l'équipe féminine. Les deux équipes sont présentement avec les préparateurs au niveau des salles de sports.

A la fin, on va entamer les séances d'entrainement. Les femmes alternent elles les salles et le terrain d'entraînement. On le fait sereinement en attendant que la pandémie disparaisse et que les choses reprennent leur cours normal.

On ne sait pas de façon claire ce qui sera fait. On est tous dans l'expectative par rapport à cette pandémie.

Ce que nous souhaitons et que l'on puisse jouer au basketball car cela fait 8 mois que l'on n'a pas joué. Les joueurs ont aujourd'hui besoin de s'exprimer»

OBJECTIFS : « REGAGNER CES DEUX TROPHEES; ON NE VEUT PAS FAIRE MOINS»

Pour les féminines, l'objectif pour cette saison sera de maintenir les résultats que nous avons. Nous avions fait le doublé. L'objectif assigné est de rééditer le doublé championnat et Coupe du Sénégal. On a construit l'équipe autour de cela.

On va se battre car on sait que ce ne sera pas facile de regagner ces deux trophées. On ne veut pas faire moins.

Pour les hommes, ce sera leur troisième année en deuxième division, on ne peut pas les assigner des objectifs de gagner les trophées mais ils vont essayer de saisir leur chance et de faire partie des quatre meilleures équipes du Sénégal. On se bat pour être dans ce carré.

RENFORTS : «ON A MAINTENU L'ESSENTIEL DE L'EQUIPE »

«Pour le moment, l'As ville de Dakar n'a pas encore de recrues chez les dames. La concurrence est là et c'est normal. Les équipes vont se renforcer pour nous challenger. Ce qui fait que l'ossature de l'équipe sacrée championne est là.

On a maintenu l'essentiel de l'équipe. Pour le moment, nous n'avons pas fait de recrutements, mais cela ne veut pas dire que ce ne sera pas fait.

Ce qui est important est que nous avons le noyau. S'il y a une opportunité d'ici le début de la saison, nous le feront.

AMBITIONS AFRICAINES : «REPRESENTER LE SENEGAL A LA COUPE D'AFRIQUE DES CLUBS CHAMPIONS »

Par rapport à nos ambitions africaines. On a besoin de jouer. Chez les féminines on a l'ambition de représenter le Sénégal à la Coupe d'Afrique des clubs champions.

Mais jusqu'à présent la Fiba n'a pas encore décidé de l'organisation de cette compétition. Ce sont des ambitions que nous avions mais maintenant, on est dans l'expectative.

Cela montre que l'on ne peut rien planifier. Il faut être patient pour ensuite faire des projections. »