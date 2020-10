Egypte: L'Égypte et l'UE discutent des priorités de la coopération bilatérale pour 2021-2027

Les ministres des Affaires étrangères Sameh Choukry, du Plan et du Développement économique Hala El-Said, et de la coopération internationale, Rania El-Machat, lors d'une réunion par vidéoconférence avec le Commissaire européen à l'élargissement et à la politique européenne de voisinage, Olivér Várhelyi, ont discuté des priorités de coopération entre l'Égypte et l'UE pour la période 2021-2027.

La partie égyptienne a souligné l'importance de lancer la nouvelle phase de coopération avec l'Union européenne (UE) pour la période 2021-2027, sur la base d'un esprit de véritable partenariat capable de surmonter les problèmes en suspens qui pourraient entraver la coopération au développement entre l'Égypte et l'Union européenne.

Les ministres égyptiens ont noté le souci de l'Égypte de renforcer la coopération dans des domaines d'intérêt commun tels que l'agriculture et l'irrigation, l'amélioration du climat d'investissement, la croissance économique inclusive et l'éradication de la pauvreté, les énergies renouvelables, l'économie verte, et le soutien de l'économie numérique et du secteur des télécommunications.

Pour sa part, Várhelyi a exprimé l'aspiration de l'UE à coopérer avec l'Égypte dans le cadre du "voisinage, de développement et de coopération internationale", à la lumière du poids dont jouit l'Égypte dans la région, en tant qu'un pilier régional de stabilité, de sécurité et de développement.