Egypte: Les ministres de la Jeunesse et du Tourisme examinent les moyens de tirer profit des événements sportifs pour la promotion du tourisme égyptien

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhi a examiné, ce mardi, 20 oct , avec le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled El-Anany les moyens de la coopération entre les deux ministères pour la promotion du tourisme sportif, outre les moyens de tirer profit des événements sportifs internationaux et locaux pour la promotion du tourisme égyptien, en présence d'un nombre de dirigeants des deux ministères.

M. Sobhi a souligné l'importance du rôle que joue le ministère du tourisme et des antiquités pour surmonter toutes les obstacles entravant l'organisation de plusieurs événements dans les lieux archéologiques, indiquant que le ministère tenait toujours à nouer des partenariats avec tous les organes gouvernementaux pour servir les jeunes égyptiens à tous les niveaux, surtout qu'ils ont un rôle vital et important à jouer dans la construction de la société et ont d'énormes capacités et des idées créatives dans tous les domaines.

Il a ainsi fait état de la coordination avec le ministère du tourisme et des antiquités pour la promotion à l'étranger des lieux archéologiques égyptiens dans les diverses compétitions internationales auxquelles participent les héros sportifs, d'une manière qui indique que l'Égypte est le berceau de la civilisation et l'origine de l'histoire et qui réfute les fausses rumeurs circulant à l'étranger.

M. Sobhi a signalé que le ministère placerait toutes les prochaines activités sportives sur l'agenda du ministère du tourisme et des antiquités pour la coordination commune entre les deux parties.

Au cours de la réunion, M. El-Anany a affirmé l'attachement du ministère du tourisme et des antiquités à la coordination et à la coopération continues avec le ministère des sports et de la jeunesse, faisant état de la collaboration des deux ministères en matière d'organisation des événements internationaux, dont le tirage au sort de la 27e édition du Championnat du monde masculin de handball 2021 et le Championnat international de squash pour hommes et femmes, qu'a accueilli l'Egypte durant la période du 10 au 17 octobre courant aux pyramides.