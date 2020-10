Egypte: Coopération égypto-allemande dans le secteur de l'électricité et de l'énergie renouvelable

Le ministre de l'Electricité et de l'Energie renouvelable, Mohamed Chaker, a examiné, lundi 19 oct, avec le responsable du dossier de développement de la coopération à l'ambassade d'Allemagne au Caire, Uwe Gehlen, et le directeur du bureau de la banque KfW, Bernd Siegfried, le renforcement de la coopération entre le secteur de l'électricité et la Banque.

M. Chaker a loué les relations privilégiées entre le secteur de l'Electricité et la Banque, signalant que la participation de celle-ci au financement des projets du secteur reflète la confiance dans la réussite du secteur de l'électricité.

Le ministre a affirmé la profondeur des relations historiques liant l'Egypte et l'Allemagne, soulignant que le secteur de l'énergie en Allemagne est un des secteurs les plus réussis et les plus innovants au niveau mondial.

L'Egypte a réalisé des succès dans le domaines de l'électricité et de l'énergie renouvelable, a-t-il rappelé, ajoutant que plusieurs projets et programmes de coopération ont été achevés avec l'Allemagne, et qu'un programme à grande échelle a été adopté pour encourager la participation du secteur privé aux projets énergétiques.

De leur côté, les représentants de la Banque ont loué le développement remarquable dans les projets mis en œuvre par le ministère de l'électricité et de l'énergie renouvelable, et les relations accomplies par le secteur en Egypte, notant que la Banque espère renforcer la coopération avec le secteur de l'électricité dans les différents domaines électriques, notamment l'énergie renouvelable.