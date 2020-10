Soudan: La levée du Soudan de liste du terrorisme est un grand pas pour le Soudan

Khartoum — Le Président Américain, Donald Trump, a déclaré que la levée du Soudan de la liste des États soutenant le terrorisme est un grand pas pour le Soudan.

Dans un tweet lundi, le Président Américain a souligné l'existence de bonnes nouvelles pour le Soudan, et que le gouvernement du Soudan qui réalise de grand progrès une fois qu'il a accepté de déposer 335 millions de dollars pour les victimes américains et leurs familles.

Il a déclaré que le nom du Soudan serait levé de la liste des sponsors du terrorisme immédiatement après le paiement de la somme, indiquant que, finalement, la justice est atteinte pour les Américains, et un grand pas pour le Soudan.

Trump a déclaré que ce tweet et cette notification qui seront envoyés sont en fait le soutien le plus fort pour la transition vers la démocratie au Soudan et pour le peuple soudanais.

Par ailleurs, le Premier Ministre, Dr. Abdalla Hamdouk, a tweeté que " Aujourd'hui, alors que nous approchons de l'élimination de l'héritage le plus lourd du régime dictatorial, nous affirmons une fois de plus que le peuple soudanais est un peuple qui aime la paix et qu'il n'a jamais soutenu le terrorisme".