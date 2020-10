Togo: Les statistiques permettent d'aguiller les politiques de développement

Avec des statistiques peu fiables, difficile d'avoir une vision claire de la situation économique et sociale et donc des besoins. Or les pouvoirs publics ont impérativement besoin de ces données pour définir les politiques de développement.

L'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED) va bénéficier d'une assistance des partenaires techniques et financier pour rendre sa mission plus performante.

L'Institut recevra de nouveaux équipements informatiques et le personnel sera aussi mieux formé. C'est l'un des problèmes actuels.

'Il urge de moderniser les systèmes statistiques nationaux en utilisant les nouvelles technologies pour être efficace et pour fournir des données fiables pour accompagner le développement', a déclaré mardi Kouassi Kouami, le directeur général de l'INSEED.