Gabon: Koula-Moutou - La ville s'illumine en présence de Hugues Mbadinga Madiya

Le dimanche 18 octobre 2020 à 18h30 précises, dans la ville de Koula-Moutou, le ministre Hugues Mbadinga Madiya a procédé au lancement officiel de l'illumination de la cité kouloise.

En séjour dans la région, c'est en sa qualité de membre du gouvernement et sous l'invitation du Conseil National de l'Eau et de l'Electricité (CNEE) que le ministre Hugues Mbadinga Madiya a eu à procéder au « lancement officiel » de l'illumination de la ville de Koula-Moutou. Ce lancement officiel de l'éclairage public a vu le jour en présence de Jean Bosco Assingabani, le gouverneur de la province de l'Ogooué-Lolo, et sous la compagnie du 1er Maire adjoint, Laurent Lendamba.

Le Conseil National de l'Eau et de l'Electricité (CNEE), désormais installé dans la province, est l'entreprise ayant pris en charge, l'ensemble des travaux qui ont été entrepris dans les sites du Plein air, au 1er arrondissement et au « nouveau pont » du quartier Litsébé dans le 2ème arrondissement de la commune de la capitale provinciale de l'Ogooué-Lolo.

Après lancement, un tour de ville s'est effectué avec les autorités locales dans le but de constater l'ampleur des travaux réalisés pour l'optimisation de la couverture publique en électricité. « De l'ombre, nous sommes passés à la lumière. Il fait beau quand la ville est éclairée » se satisfait un citoyen koulois.

Une opération d'assainissement de l'éclairage public qui vient rassurer et combler la joie et le bien-être des populations de la commune de Koula-Moutou. Que la lumière soit et elle fut !