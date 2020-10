Gabon: COMEPRO - L'association poursuit vaillamment son programme

La coopérative des professionnels des métiers (COMEPRO), une association à but non lucratif qui œuvre pour la promotion de l'auto emploi, ne cesse de développer ses activités. Dernièrement à Libreville, les membres de ladite coopérative ont précédé à la dégustation et à la mise en valeur de leur nouvelle fabrication de jus artisanaux qui s'inscrit dans leur programme dénommé CAP2025.

Initié au Gabon par les affiliés de la coopérative des professionnels des métiers (COMEPRO), le programme « CAP2025 » regorge un panel de créations assurées par départements. En effet, depuis la mise en marche de leur programme à Libreville, la COMEPRO entame l'exécution de nombreux départements générateurs de revenus. Parmi ces départements existe celui de la fabrication des jus artisanaux, qui est d'ailleurs le plus récemment mis en valeur.

Selon les informations collectées auprès d'un responsable de la structure associative, le département de fabrication des jus artisanaux fourni des produits naturels « sans eau, ni sucre, ni colorants et ni additifs ». Ce département produirait environ sept (7) saveurs, parmi lesquelles il y a la saveur ananas, ananas gingembre, betterave, tamarin, baobab, tamarin gingembre et betterave gingembre. A travers ces productions locales et la création des niches d'auto-emplois, les membres de ladite association disent promouvoir du « made in Gabon » avec une tarification à portée de tous (Consommateurs et commerciaux).

« C'est une vision d'ambition car, à travers le programme CAP2025, elle contribue à la lutte contre le chômage dont le taux s'élève à 30% par le mécanisme de l'auto emploi - incitant ainsi les uns et les autres à créer des activités génératrices de revenus », exprime Abbas Nziengui Mabika, initiateur du programme CAP2025, par ailleurs Secrétaire Exécutif de la Confédération Gabonaise des Syndicats des Commerçants.

Il est tout de même nécessaire de préciser que pour mieux atteindre ses objectifs, le COMEPRO a initié « le programme CAP2025 » dans ambition de créer un réseau de 32000 entreprenants à l'horizon 2025. C'est dans cette dynamique qu'ils ont créé les différents départements fabrication des jus artisanaux, juridique, de commerce, de génie civil, de transport et de finance. Cette initiative pourrait être un « tonus » pour le développement car elle s'invite à la politique du gouvernement