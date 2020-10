Congo-Brazzaville: Clôture de la phase pilote du programme de mentorat clinique

Le programme a été lancé, le 3 août 2018, dans le but de contribuer à l'amélioration des compétences des prestataires de santé dans la résolution des problèmes et la prise de décision adéquate en soins obstétricaux essentiels (SEO), soins obstétricaux -néonatale d'urgence (Sonu) et en surveillance de décès maternel et riposte (SDMR).

La clôture de la phase pilote de ce programme a eu lieu dernièrement à Kinshasa en présence notamment du vice-ministre de la Santé, Albert Mpeti et du représentant de l'Unicef en RDC, Edouard Beigbeder. Clôturant cette phase pilote du programme de mentorat clinique, le vice-ministre de la Santé qui s'est montré plutôt enthousiaste a salué le travail abattu par les professionnels de santé des divisions provinciales de Kwango et de Kwilu, dans la sensibilisation des femmes enceintes au bien-fondé de la consultation prénatale.

Albert Mpeti , tout en remerciant les partenaires du ministère de la Santé, particulièrement l'Unicef et la Fondation Bill et Melinda Gates, impliqués dans la réalisation de ce programme, a reconnu que la qualité du travail des prestataires de santé et l'exactitude scientifique constituent un motif d'encouragement de ce corps de métier en RDC. "Faire un travail conforme avec peu de moyens témoigne d'un engagement national. Je suis très fier de ce travail de qualité que vous avez abattu", a-t-il déclaré.

Pour sa part, le représentant de l'Unicef en RDC, Édouard Beigbeder, a indiqué que ce programme vise l'amélioration de l'offre des soins de la mère et de l'enfant en RDC. Il a, par ailleurs, encouragé la direction de programme du ministère de la Santé, les deux divisions provinciales de Santé qui ont été impliquées dans la réalisation de ce programme.

Pour aboutir à la concrétisation de ce programme, le représentant de l'Unicef a rappelé que quelques actions ont été menées, notamment la dotation en équipement intra et médicament dans les soixante-douze formations sanitaires (Fosa) ciblées. De même, de l'accompagnement mensuel des mentorés (prestataires formés) par les mentors dans les quarante-huit Fosa de sept zones de santé, ainsi que l'élaboration des documents informatifs et du suivi et évaluation.