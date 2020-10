Maroc: Fqih Ben Salah - L'INDH s'ouvre à une nouvelle génération de projets AGR

Fqih Ben Salah — Le soutien par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) d'une unité spécialisée en menuiserie d'aluminium dans la commune de Souk Sebt (province de Fqih Ben Salah) est un nouveau signe fort de l'ouverture de l'Initiative sur une nouvelle génération de projets modernes offrant des opportunités d'emplois stables à un certain nombre de diplômés et de jeunes compétences locales.

Réalisé dans le cadre de la troisième phase de l'INDH, et plus précisément le programme d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes, pour un coût global de 600.000 dirhams, le projet a vu le jour en 2019 dans le cadre d'un partenariat entre la province de Fqih Ben Salah et la Direction régionale de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire de Béni Mellal, chargée de la supervision et du suivi de ce projet, avec le concours de la "Coopérative Oukad pour la menuiserie d'aluminium", porteuse du projet à hauteur de 100.000 dirhams, couvrant les frais de travail, de protection sociale et d'assurance.

Dans ce sens, l'INDH qui a financé le projet à hauteur de 500.000 dirhams en vue de le doter de machines de menuiserie en aluminium tend, à travers, cette unité inédite à s'ouvrir sur une nouvelle génération d'activités génératrices de revenus (AGR) ayant trait au développement de projets socio-économiques modernes qui nécessitent plusieurs prérequis, dont la compétence, l'expérience et la spécialisation dans un ou plusieurs métiers.

Ce projet est de nature à créer une AGR pour plusieurs jeunes issus de la commune de Souk Sebt, alors que la demande en menuiserie d'aluminium ne cesse de grimper, notamment, pour des fins de construction, de décoration extérieure et intérieure et d'ameublement.

Ce projet, premier du genre, dans la ville de Souk Sebt, a vu l'intégration d'un certain nombre de diplômés en chômage qui ont bénéficié de formations professionnelles et de cours spécialisés dispensés par des entreprises de menuiserie d'aluminium à Casablanca, l'objectif étant de renforcer leurs capacités et compétences pratiques et théoriques requises par cette profession moderne basée sur la transformation de panneaux d'aluminium en produits de diverses formes, tout comme la menuiserie en bois, pour les façades des immeubles résidentiels, des bureaux, des cuisines, des meubles, des étagères et d'autres décorations diverses.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la Division de l'action sociale à la province de Fqih Ben Saleh, Larbi Bouabidi a expliqué, que ce projet d'équipement de cette unité de menuiserie en aluminium et de gravure sur aluminium a pour objectif d'améliorer les revenus et de favoriser l'inclusion économique des jeunes de la commune, dans le cadre d'une nouvelle génération de projets générateurs de revenus dans des métiers modernes en demande et qui accompagnent la dynamique marketing de la province.

L'INDH ne se limite plus à des projets à caractère agricole uniquement, mais s'ouvre de plus en plus à de nouveaux horizons, en soutenant et en finançant un projet modèle qui répond aux exigences du marché et aux besoins d'un groupe de bénéficiaires comprenant les jeunes diplômés en chômage, leur assurant un revenu stable.

Pour Younes Dahni, l'un des bénéficiaires du projet (un spécialiste en menuiserie d'aluminium), a souligné, dans une déclaration similaire, que ce projet comprend la menuiserie de tous les types d'aluminium à l'aide de logiciels incluant des décorations et des conceptions intérieures et extérieures qui sont produites à l'aide de machines modernes pour le découpage et le montage du bois et de l'aluminium, ce qui a contribué à fournir un nouveau produit de haute qualité dans la ville et dans d'autres communes de la région.