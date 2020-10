Algérie: Rentrée scolaire 2020-2021 - Un dispositif sécuritaire spécial mis en place par la GN

Alger — La Gendarmerie nationale (GN) a mis en place un dispositif sécuritaire spécial dans le cadre de la nouvelle rentrée scolaire et ce en coordination avec les autorités concernées afin de préserver "la sécurité des élèves", indique mardi un communiqué de ce corps sécuritaire.

"Dans le cadre de la rentrée scolaire 2020-2021 et afin de contribuer à son succès en coordination avec les autorités concernées, la GN a mis en place un dispositif sécuritaire préventif spécial à cet effet. Les éléments de la GN seront répartis sur des formations fixes et mobiles sous forme de patrouilles et points de contrôle en vue de garantir la sécurité et la fluidité routière au niveau des axes menant aux établissements éducatifs", note la source.

Pour ce faire, les services de la GN demeurent "opérationnels et disponibles en vue de préserver, en continue, la sécurité et la sérénité publique, souligne la même source.

Aussi, la GN procèdera via les brigades territoriales, les unités de sécurité routière et les brigades de protection des mineurs, en coordination avec les autorités compétentes à la mise en place d'un programme de communication et de sensibilisation au profit des élèves et leurs parents dans le but d'assurer le respect des gestes barrières pour se prémunir contre la covid-19 et les accidents de la routes, outre les autres fléaux en milieu scolaire.

La Gendarmerie nationale appelle les usagers de la route à la prudence et au respect du code de la route, rappelant le numéro vert 1055 mis à la disposition des citoyens pour demander assistance ou intervention en cas de besoin, la page Facebook et le site Web "www.tariki.dz" pour se renseigner sur l'état des routes en temps réel et le site dédié aux pré-plaintes "www.ppgn.mdn.dz".