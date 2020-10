Algérie: Accidents de la circulation - La DGSN lance une campagne nationale de sensibilisation

Alger — La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a lancé une campagne nationale de sensibilisation à la prévention et à la sécurité routière sous le slogan "La police ... votre accompagnateur permanent", a indiqué mardi un communiqué de la DGSN.

Cette campagne, qui s'étalera jusqu'à la fin novembre prochain vise à "accompagner les usagers de la route (conducteurs, passagers et piétons) et les sensibiliser aux dangers des accidents de la circulation ainsi qu'à tous les aspects liés au respect et à l'application des règles de sécurité routière et à la promotion d'une culture préventive", a précisé la même source.

La campagne englobe "la distribution de dépliants de sensibilisation au niveau des points de contrôle de la circulation et des stations de transport, dont le tramway et les gares routières. Ces dépliants portent des explications relatives à la prévention des accidents de la route".

La DGSN attache une grande importance à la sensibilisation routière ainsi qu'au renforcement, en partenariat avec les différents acteurs de la société, des campagnes de sensibilisation et des actions de communication avec les différents médias, en programmant des émissions à la radio et la télévision, au profit des usagers de la route, relevant "l'importance de promouvoir la culture de la sécurité routière au sein de la société, à l'instar du site web officiel de la DGSN et des réseaux sociaux (Facebook et Twitter)".

La DGSN a renouvelé son appel aux citoyens et aux usagers de la route à faire preuve de prudence et à adopter les meilleurs comportements lors de la conduite, en respectant les règles du code de la route.

La DGSN rappelle aux citoyens le numéro vert 1548 et celui de secours 17 mis à leur disposition 24h/24h.