Algérie: Disposer d'une infrastructure de télécommunication moderne pour suivre les évolutions

Alger — L'Algérie doit disposer d'une infrastructure de télécommunication moderne afin de suivre le rythme des évolutions technologiques dans le monde, a soutenu mardi à Alger le secrétaire général du ministère de la Poste et des Télécommunications, Abderrazak Henni.

"L'Algérie doit disposer d'une infrastructure de télécommunication moderne afin de suivre le rythme des évolutions technologiques dans le monde, offrir la meilleure qualité de service qui soit pour nos citoyens et accompagner le développement économique et social de notre pays", a-t-il indiqué lors d'une cérémonie de remise des Prix aux lauréats de la 2ème session "Algérie HUAWEI TIC compétition" et le lancement officiel de la 5ème session de "Algérie HUAWEI Seeds for the futur".

Il a ajouté que la jeunesse était le levier technologique de demain, notamment dans le domaine des télécommunications et technologies de l'information et de la communication, relevant que la priorité de son secteur est d'investir dans le capital humain, à fortiori la jeunesse afin de l'inciter à innover et à être créative.

Pour lui, le maintien et le renforcement de la coopération avec le Huawei doivent se faire dans un cadre gagnant-gagnant qui doit être étendu pour inclure le transfert du savoir technologique.

Pour sa part, l'ambassadeur de Chine en Algérie, Li Lianhe, a indiqué que son pays et l'Algérie étaient unis par des aspirations communes et étaient des partenaires gagnant-gagnant, relevant que l'Algérie s'attelait à développer son économie numérique pour renforcer son économie.

Il a relevé que la Chine était prête à travailler avec l'Algérie pour approfondir la coopération dans divers domaines, ajoutant que son pays poursuivrait son soutien à Huawei pour renforcer la coopération avec le partenaire algérien notamment dans le domaine des télécommunications.

"HUAWEI est tout prête à soutenir l'action de relance de la nouvelle économie du gouvernement algérien, en particulier dans le domaine des infrastructures TIC et du processus de numérisation des secteurs public et privé", a-t-il dit.

Pour lui, l'Algérie est "l'un des pays les plus influents du monde arabe, avec sa splendide culture islamique depuis plus de 2000 ans", ses ressources naturelles "abondantes et son grand potentiel" en économie numérique.

Des étudiants algériens ont obtenu le prix "Algérien HUAWEI TIC compétition" pour la région Afrique du Nord", leur ouvrant la porte pour une participation internationale prochainement.