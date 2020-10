Ile Maurice: Conseils des districts - Un fonctionnement presque normal

Depuis la proclamation du Writ of Elections, les conseils de district ne peuvent prendre de grosses décisions. Cependant, les élus demeurent en poste pour un suivi des travaux courants jusqu'à l'arrivée de la nouvelle équipe. C'est ce que nous a expliqué une source au sein du ministère.

Par ailleurs, même si le ministère des Finances a repris une somme d'un peu plus de Rs 350 millions des conseils de districts et des mairies au début de mois, on insiste au ministère des Administrations régionales que cela n'affectera nullement les projets de l'équipe qui viendra après les élections. Cet argent, explique notre source, provient du Reserved Fund, c'est-à dire, le surplus d'argent pour un projet qui a coûté moins que prévu ou l'argent non dépensé pour d'autres paiements. «Les travaux ne concernent pas principalement le reserved fund. Il y a un autre budget qui a été voté pour les différents projets. Il ne faut pas non plus oublier que les conseils de district bénéficient également de l'aide de la National Development Unit pour divers projets. Donc, il n'y a aucun souci pour les équipes qui arriveront», précise-t-elle.

D'ailleurs, notre source ajoute que le Reserved Fund accumulé n'est pas destiné prioritairement aux projets courants, même si les conseils des districts peuvent puiser de ces fonds. Cependant, pour utiliser cet argent, il faut l'aval du gouvernement.

Tremplin pour l'Assemblée nationale

Le conseil de village ou le siège du conseil de district semble être une bonne école pour démarrer une carrière politique. Aux deux dernières élections générales, au moins six anciens conseillers de village ont été élus comme député. Vikram Hurdoyal, actuellement ministre de la Fonction publique, était au conseil de Trou-d'Eau-Douce depuis 2014. À deux reprises, il a occupé le poste du président du conseil de district de Flacq. Ranjiv Woochit, député du Parti travailliste, était également le président du conseil des districts de Pamplemousses-Rivière-du Rempart. Sudesh Rughoobur, ancien député, a été conseiller des districts de Pamplemousses- Rivière-du-Rempart. Le conseil de village aide à comprendre le fonctionnement de la démocratie régionale. «Les conseils de village ont leur raison d'exister. On connaît mieux l'attente de la population», explique-t-il. Alain Aliphon, Sandhya Boygah et Ezra Jhuboo ont également été des élus locaux avant de rejoindre le Parlement en 2014.

Taux de participation de 50,54 % en 2012

Généralement le taux de participation aux élections villageoises tourne autour de 50 %. En décembre 2012, 50,54 % des 489 289 électeurs se sont rendus aux urnes. En 2005, le taux de participation était de 51,58 %. Malgré le fait qu'il y a eu au moins un tiers de candidats femmes en 2012, seules 297 d'entre elles furent élues pour les 1 170 sièges.